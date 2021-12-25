中国空中技巧领军人徐梦桃：拼金牌的姑娘梦想依然在

徐梦桃是中国自由式滑雪空中技巧女队的领军人，参加了温哥华、索契和平昌三届冬奥会，并在2014年索契冬奥会上获得亚军，首尝奥运奖牌滋味。她曾在2013年挪威世锦赛上一举夺冠，还是首位蝉联世界杯总冠军运动员。

在本赛季国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯芬兰鲁卡站上，徐梦桃和贾宗洋、齐广璞组队以343.24分获得混合团体冠军。一周后，徐梦桃又和孙佳旭、齐广璞再度以354.87分夺冠。

文体之家的“梦桃”

俗话说“文体不分家”，这句话在徐梦桃的家庭也得到了应验。说起“徐梦桃”这个名字，还要感谢著名评书表演艺术家刘兰芳，因为这个名字正是姨姥刘兰芳起的。徐梦桃1990年7月12日生于辽宁省鞍山市，母亲王凤丽把起名重任交给了女儿的姨姥姥刘兰芳。老人家想来想去，选择了“梦桃”两个字——梦里遇陶公，笑看红尘事。全家希望徐梦桃能快乐幸福地成长。

也许是受父亲的影响，徐梦桃从小就喜欢体育，而且特别喜欢体操。4岁时，父母将梦桃送进鞍山体校体操培训班，虽然年龄最小，但她不怕苦不怕累，也很有悟性，得到了老师的喜爱。徐梦桃8岁进入辽宁省体操队。在2002年辽宁省第九届运动会上，年仅12岁的徐梦桃取得了3金2银1铜的好成绩。

随着年纪长大，徐梦桃的身体逐渐长高，膝盖骨也偏大，这意味着她体操运动的上升空间会受到影响。这时，父母把她送到沈阳体育学院学习“雪上体操”。刚刚接触这项全新的运动，徐梦桃虽然觉得很危险，但依然下定决心要练好，将来为国争光。

经历成败与伤痛

在2005年，15岁的徐梦桃收获了自己第一枚全国冠军赛冠军，2006年收获亚洲冬季运动会第二名，2007年收获中国第一个世青赛冠军。

此前一帆风顺的徐梦桃在此时遭遇了职业生涯第一次挫折。2007年底，她在比赛中不慎受伤，右膝前十字韧带断裂，内侧副韧带撕裂，这使她在随后一整年几乎没有参加任何比赛。直到2010年在温哥华冬奥会上获得第6名的成绩后，徐梦桃才完成了膝关节取钉手术。

伤愈之后，徐梦桃逐渐迎来了职业生涯的巅峰。她先在2011-2012赛季和2012-2013赛季连续夺得两年的世界杯总冠军头衔，赛季6站世界杯比赛收获了5站冠军；还在2009年和2011年收获两枚世锦赛银牌。2013年在挪威，她收获了个人第一枚世锦赛冠军。前后4年，徐梦桃一共获得了21个世界杯冠军，同时拥有世界第一难度动作，总积分排名世界第一。

带着这样的光环，徐梦桃参加了2014年索契冬奥会，并在自由式滑雪项目比赛中收获了银牌。成熟、稳重、自信，此时徐梦桃已经扛起了中国自由式滑雪空中技巧项目的大旗。冲击2018年平昌冬奥会的金牌是她不二的目标，然而天有不测风云，2016年初，徐梦桃再受重伤，这次是左腿前十字交叉韧带断裂，伤病直接影响了她在平昌冬奥会上的发挥，最终第9名的成绩令人遗憾。

追逐金牌梦

徐梦桃曾说，“北京冬奥我想拿个冠军，这是生命里的向往。”但持续的新冠疫情给运动员备战带来了诸多不便，训练和比赛断断续续，这位31岁的老将还能找回最佳状态吗？

在12月初的世界杯芬兰站比赛中，徐梦桃向世界发出信号——她先是凭借99.49分的高分收获了本赛季的第一枚金牌。接下来的混合团体赛，又与贾宗洋和齐广璞出战，并摘得冠军。两天两度登顶，徐梦桃职业生涯世界杯分站赛的冠军数来到26个，超越澳大利亚传奇人物基-库珀，成为历史第一人。时隔一周，徐梦桃和孙佳旭、齐广璞再度夺冠。空中技巧男女混合团体赛是北京冬奥会新增项目上，中国队展示出了强大的实力。

收获胜利的喜悦，徐梦桃感慨万千，“感觉时间挺快的，2009年拿到第一个世界杯冠军到现在，26枚金牌的背后是团队的一个协作能力，是我们团队应对不同的场地，不同的天气，不同的战术，还有不同的一个心理准备，包括对我竞技状态能力的一个认可。验证了有些突破可能会迟到，但它一定会到来，这个纪录是我们中国人创造的，将载入史册。”

北京冬奥自由式滑雪空中技巧比赛将在2月10日举行，这个执着追梦的姑娘在经历了伤痛和挫折后，已经拥有了从容洒脱的心态。“希望把最好的表现展现在北京冬奥会的赛场上，然后以自己最完美的动作，绽放在北京冬奥会！”她在社交媒体上说，“三届冬奥会我都是那个‘拼’金牌的姑娘，为祖国拼金牌是使命也是荣誉！付出再多汗水泪水都值得，没有放豪言，只有出征的决心！不想退役，梦想依然在，不甘心也不放弃。”