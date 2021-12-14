关于中国空中技巧名将孔凡钰你应该知道的五件事

少小离家为圆梦

孔凡钰，生于1993年6月6日，来自孕育了无数冬季项目选手的大省—黑龙江。但6岁，她刚进入鞍山体校时，练的是体操，是在9岁到了哈尔滨，才开始练习滑雪空中技巧。在她刚被周冉教练（中国自由式滑雪教练）选中时，她甚至都不知道滑雪是什么，脑子里只有老爸打趣的一句话“就是打滑出溜呗”。

最初的日子是真苦，摔伤更是常有的事。还是个娃娃的孔凡钰离家那么远，因为她还是队里唯一的女孩子，所以自己住一间房，夜幕降临的时候，就会格外想家。

就这样，她滑了十年，把上万公里甩在了身后，终于在2011年滑进了国家队。

“胆大，心细”

2012年，那是孔凡钰进入国家队的第二年。她获得全运会的亚军，也已经成为了中国女子自由式滑雪队伍里的重要一员。在莫斯科，她第一次参加国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯。19岁的孔凡钰还有些懵懂，面对如林的强手，初生牛犊不怕虎孔凡钰凭借放松的心态良好发挥，拿下了属于自己的第一个世界杯冠军，她被认为是是徐梦桃之后，中国最有实力的年轻运动员。

“胆大，心细”是孔凡钰的教练对她的评价。“敢做动作”，“不畏惧”挑战高难度动作，让她有在逆境之下放手一搏的勇气，因此也会收获意想不到的惊喜。

孔凡钰在平昌冬奥会决赛 照片出自： 2018 Getty Images

平昌的铜牌

在备战平昌冬奥会的四年当中，孔凡钰练习的都是三周台动作。当时在中国空中技巧队中，只有三个能跳三周台的女选手，孔凡钰是其中之一。

2017年1月，离2018的平昌之战还有一个月的时间，在一次训练当中，孔凡钰在进行三周台练习。因为跳台有冰，她出台的速度比预想中要快，因此来不及完成动作并进行调整，整个人失去控制，面对跳台“硬着陆”，造成了她左腿多处受伤，包括膝关节后交叉韧带断裂、内侧副韧带撕裂，软骨2度损伤。

这次受伤让她不得不放弃三周台的动作，在保守治疗和恢复训练后，孔凡钰决定以两周台动作完成平昌冬奥会的最后备战和参赛。她不免觉得沮丧，之前的努力似乎都付诸东流了，而从三周台回归两周台，也并不是那么简单的。她调整了自己对于平昌的期待值，她希望进入决赛就好。

她如愿以偿进入了前12名，凭借着稳定的心理素质，在对手出现失误和意外的情况下，孔凡钰最终为自己拿下了一枚铜牌，以一个意想不到的惊喜结局结束了自己的首次奥运会之旅。

孔凡钰在平昌摘铜 照片出自： 2018 Getty Images

漫长的康复

虽然在有伤病的情况下拿到一枚铜牌对孔凡钰而言是莫大的慰藉，但并没有改变她依然面临着的漫长的康复期。

孔凡钰此前就是北京体育大学的学生，平昌之后，她又回到了北体大继续学业，并用这段时间来好好恢复自己的身体。她必须得进行手术来根治膝部的伤，只有这样，才能以最佳状态迎接北京冬奥会。

孔凡钰天性乐观，所以谈到伤病总是轻描淡写。但她左膝的伤一度让她无法正常跑步、走路。而在重建手术之后，她也每天都要在健身房进行一个小时左右的体能训练，还有各种其他康复训练。她也明白自己从事的本身就是高风险的运动，而曾经目睹前辈们艰难的恢复历程，对于她而言，本身也是一种激励。但最终，她能够再次站上跳台了。

寄望北京冬奥会

在膝部伤病的影响下，孔凡钰并未能在平昌的赛场上拿出自己全部的难度，这是她不可否认的遗憾，这也让她对即将在家门口举办的冬奥会，充满了期待。

而这个赛季，孔凡钰状态颇佳。

在北京时间12月3日，在2021/2022赛季国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯首站芬兰鲁卡站的比赛中，孔凡钰先是在资格赛中以第3名的成绩晋级决赛，又在决赛中凭借难度系数为3.525的动作得到了89.53分，一举夺冠，收获了赛季开门红。

毋庸置疑，这一次在北京，孔凡钰的目标，无疑是领奖台的巅峰—收获一枚梦寐以求的奥运金牌。