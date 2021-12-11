空中技巧世界杯：布罗夫四连冠达成，中国队蝉联混合团体赛冠军

空中技巧世界杯新赛季于上周末在芬兰鲁卡展开，中国收获3金3银豪取开门红，成为最大赢家。本周，世界杯赛事继续在同一地点战火重燃。首日比赛中，徐梦桃斩获女子个人赛亚军，贾宗洋和齐广璞分别收获男子个人赛亚军和季军。俄罗斯名将马克西姆·布罗夫势不可挡，继续主导者男子赛场。本周六比赛继续，通过本文了解比赛最新动态。

本站赛事中国队参赛名单

根据赛前国际雪联公布的参赛名单，中国队在周日的个人项目比赛中派出男子五位选手、女子四位选手参赛。

男子个人： 贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪

贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪 女子个人： 徐梦桃、孔凡钰、许诺、邵琪

徐梦桃、孔凡钰、许诺、邵琪 混合团体：徐梦桃、孙佳旭、齐广璞

女子个人赛

澳大利亚选手丹妮尔·斯科特 照片出自： 2021 Getty Images

今天的个人赛不设预赛，采用一跳决胜负制。

来自澳大利亚的2017年世锦赛亚军得主丹妮尔·斯科特以近乎完美的表现（完成分29.2）完成了难度3.525的动作，获得102.93分，从而锁定冠军。主打高难度动作的2021年世锦赛冠军、澳大利亚名将劳拉·皮尔在今天的比赛中没有再次使用难度4.293的男子级别动作，而是使用更为稳妥的难度3.975的动作。除了在落地时稍有瑕疵外，腾空高度和空中姿态保持在较高水准，最终获得99.37分位列亚军，新赛季首登世界杯领奖台。本赛季女子个人项目排名世界第一的徐梦桃继昨天收获银牌之后今天再次登上领奖台，选择难度4.028动作的她最终在落地和空中姿态上都有些许欠缺，98.28分位列季军。

另一位中国名将孔凡钰继昨日未能晋级决赛之后今日排名第9。昨日比赛中获得冠军和季军的两位乌克兰选手诺沃萨德和波尔尤克在今天的比赛中发挥不甚理想，分别位列第25和第28位。另外两位中国选手邵琪和许诺（上周首场比赛位列亚军）分列13和23位。点击这里查看完整排名。

今日比赛过后，徐梦桃以280分依旧领跑本赛季世界杯积分榜，孔凡钰221分位居次席。诺沃萨德（乌克兰）、斯科特（澳大利亚）、皮尔（澳大利亚）分列第3至第5位。

男子个人赛

马克西姆·布罗夫 照片出自： 2018 Getty Images

男子组比赛中，经过开赛一周的调整后，本周选手们的表现普遍有所提升，成功完成动作的选手数量明显超过上一周，但是和世界冠军马克西姆·布罗夫相比仍有差距。俄罗斯人今天的比赛中一如既往的稳健，以29.4的完成分完成难度4.525的动作，最终133.03分胜出，豪取新赛季四连冠。

上周比赛登上过领奖台，但是在昨日比赛中无缘决赛的两位瑞士选手诺埃·罗特和皮尔明·维尔纳在今天的比赛中表现上佳，罗特128.51分（动作难度4.525）收获银牌，维尔纳以0.01分的劣势位居第三。值得一提的是，维尔纳在今天的比赛中挑战了难度5.000的超高难度动作，令人眼前一亮。

两届世锦赛冠军得主，昨天比赛收获铜牌的齐广璞在今天的比赛中表现同样出色，最终以125.34分位居第四，和奖牌差之毫厘。本赛季已经收获两枚个人赛银牌的贾宗洋119.91分位列第八。点击这里查看完整排名。

本场比赛过后，马克西姆·布罗夫继续扩大着积分榜的领先优势，以400分位列第一，领先第2名诺埃·罗特（207分）高达193分，中国选手贾宗洋190分位居第三，瑞士选手皮尔明·维尔纳（瑞士）和俄罗斯选手斯坦尼斯拉夫·尼基丁（俄罗斯）分列第四和第五位。齐广璞和孙佳旭排名第六和第七位。

混合团体赛

齐广璞、徐梦桃、贾宗洋庆祝赛季首夺空中技巧混合团体赛冠军

空中技巧混合团体赛将在2022年北京冬奥会上完成奥运首秀。上周收获冠军的中国队在本周再接再厉，蝉联冠军。

本周，中国队参赛阵容和上周相比有了些许调整——孙佳旭顶替贾宗洋出战。决赛第1跳，徐梦桃落地出现失误获得88.21分，但是孙佳旭和齐广璞发挥出色分别斩获126.11分和123.98分。第1跳过后，中国队以总分338.30排名第1晋级奖牌争夺战。美国队332.92分位居第二，携手白俄罗斯和上周季军乌克兰队晋级下一轮。上周亚军得主俄罗斯队由于女选手柳伯夫·尼基蒂娜出现严重失误，最终无缘奖牌争夺。

第2跳，三位中国选手愈战愈勇，全部出色完成动作并以总分354.87分夺冠，这一成绩也是中国队赛季新高。美国队315.66获得亚军，乌克兰队202.07分再次收获铜牌。