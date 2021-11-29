自由式滑雪空中技巧混合团体赛：你应该知道的一切

在冬奥会上，混合项目总能大放异彩，期间诞生了很多精彩的故事。2022北京冬奥会包括9个男女混合竞赛项目，其中4个为新增项目。自由式滑雪空中技巧混合团体赛就是新增项目之一，而这个项目也是自由式滑雪运动中唯一一个男女混合项目。

2022年2月10日，世界将见证第一批空中技巧混合团体赛奥运奖牌得主的诞生。空中技巧混合团体强调空中令人眼花缭乱的动作、动作设计上的创造力以及比赛战术安排，定将为观众呈现一场精彩的视觉盛宴。

贾宗洋获平昌冬奥会自由式滑雪男子空中技巧银牌 照片出自： 2018 Getty Images

自由式滑雪空中技巧混合团体赛制

虽然该项目在2022年北京冬奥会上首次亮相，但空中技巧混合团体项目自2014/15赛季起就已经被列入国际雪联自由式滑雪世界杯竞赛项目，自2019年起成为国际雪联自由式滑雪世锦赛的竞赛项目。

每支参赛队由三名运动员组成，必须为男子、女子运动员搭配组队。各队可以选择是两男一女，或者两女一男。比分计算非常简单，三人得分相加，总分最高的队伍获胜。

参赛队资格方面：至少同时有1名男子选手和1名女子选手获得2022年北京冬奥会自由式滑雪空中技巧参赛资格的国家和地区奥委会能够获得混合团体赛的参赛资格。北京冬奥会上，至少将会有8支队伍参加混合团体空中技巧赛的争夺。

比赛时间和地点

空中技巧混合团体比赛将于2022年2月10日举行，第一场决赛将于当地时间19:00进行。第二场决赛于19:50开始，这场决赛将会决出该项目的第一批奥运奖牌得主。

北京冬奥会自由式滑雪大部分比赛都将在位于张家口崇礼县东部的云顶滑雪公园进行，其中也包括空中技巧混合团体的比赛。

运动员讲述空中技巧混合团体项目的新元素

在大多数混合项目中，男女参赛人数相同，但空中技巧混合团体赛因为一共三人参赛，因此男女运动员的数量一定是不同的。

有些人可能认为所有的队伍都会选择让两个男性运动员参赛，但事实上并不是这样的。澳大利亚在世界杯上，就是通过两女一男的组队方式赢得了两块奖牌。

事实上，派两位女队员参赛可以算是一个不错的战术。参加过三届冬奥会的美国选手阿什利·卡尔德维尔曾经表示：“如果主打稳定性，那么安排两位女子选手是相当稳妥的战术。”

当然，各队也要考虑到每位运动员的优势和特点，最终制定出最符合自身特点的参赛阵容。

男子选手虽然动作难度大、得分高，但是他们的动作风险性也往往更大，可能会导致失误。在团体赛中，任何失误都有可能让整支队伍前功尽弃，失去争夺奖牌的资格。但是另一方面，勇于承担风险也是赢得任何自由式滑雪项目的关键特质。所以如何平衡风险和得分效率、并充分利用好团队整体的能力非常重要。

徐梦桃是中国的有力武器

值得关注的队伍

若想赢得空中技巧团体赛冠军，需要具备强大的整体实力。

在赢得今年的世锦赛冠军后，ROC队无疑被视为夺冠的最大热门。队中三位选手柳博夫·尼基蒂纳、帕维尔·克罗托夫、马西姆·布罗夫德在2019年和2021年世锦赛的个人项目上都曾登上过最高领奖台。

ROC队之前在2019年也拿到了世锦赛铜牌，当时参赛的队员包括尼基蒂纳和布罗夫。该队在世界杯混合团体项目中一共拿下了7枚奖牌。

瑞士队是一支新兴力量，在过去两届世锦赛中分别获得了金牌（2019年）和银牌（2021年）。卡罗尔·布瓦德和诺伊·罗斯都参加了这两届比赛。皮尔明·维尔纳在今年取代了尼古拉斯·盖加克斯。

还有一支不可被低估的队伍，那就是东道主中国。中国自由式滑雪队迄今为止所有的冬奥会奖牌都来自空中技巧项目（1金4银6铜）。

冬奥银牌得主（2014年索契）、世锦赛冠军（2013年）和三次世界杯冠军（2018年、2019年和2020年）徐梦桃是中国队空中技巧队当仁不让的领军人物。2014年索契冬奥会男子空中技巧铜牌得主和2018年平昌冬奥会银牌得主贾宗洋也是上佳人选。此外，齐广璞也可能会加入到中国队主场争冠的行列中来。总之，东道主中国是不会让这次在家门口获得历史性奖牌的机会轻易溜走的。