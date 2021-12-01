本周自由式滑雪和单板滑雪世界杯赛事前瞻

本周，FIS单板滑雪和自由式滑雪世界杯赛事将掀起一个比赛高潮。其中大跳台赛事将在美国举行，雪上技巧和空中技巧比赛将在欧洲开赛。通过本文了解本周赛事看点。

聚焦斯廷博特大跳台

自由式滑雪和单板滑雪大跳台世界杯比赛将于12月2日至4日在斯廷博特拉开战幕。

美国单板滑雪选手布洛克·克罗奇本赛季首次在主场观众面前亮相，他期待能够取得较此前瑞士库尔站时更好的成绩。库尔站比赛中，他和领奖台擦肩而过，位居第四。瑞士选手乔纳斯·博辛格摘金、芬兰选手雷内·里宁康加斯夺银、瑞典选手斯文·托尔格伦斩铜。

22岁的单板坡面障碍技巧专家克罗奇在接受Olympics.com采访时曾表示：“四年前，我曾经努力想要参加冬奥会，但是最终就差一点点，未能如愿，这让我备受打击。所以这一次，代表美国前往中国参赛对我来说是最大的目标。成为奥运选手的感觉肯定很疯狂！”

单板大跳台神童村濑心椛状态正佳

女子组方面，13岁夺得X-Games冠军，成为该赛事史上最年轻冠军的日本小将村濑心椛值得关注。在库尔站的比赛中，今年16岁的她完成了三次精彩的滑行，力压平昌冬奥会单板大跳台冠军安娜·加塞尔（奥地利）夺得冠军，加拿大选手贾斯敏·拜尔德收获库尔站铜牌。

当时村濑心椛在接受采访时表示：“能够在新赛季延续良好状态我特别开心。我希望在即将到来的2022年北京冬奥会上呈现出自己的最佳表现。”

同一条赛道上，自由式滑雪大跳台比赛也将在12月3-4日举行，给力争北京冬奥会资格的双板选手们提供了获得宝贵积分的机会。

斯万塞处于领先位置

奥地利名将马特伊·斯万塞在库尔站的两场世界杯自由式滑雪大跳台赛事中两夺冠军。平昌冬奥会该项目第5名蒂尔·哈勒（加拿大）在积分榜上紧随其后。冬青奥会冠军比尔克·鲁德（挪威）位居第三。

女子自由式滑雪大跳台排名中，法国选手泰丝·勒德位居首位。平昌冬奥会坡面障碍技巧金牌得主、瑞士选手萨拉·霍弗琳和加拿大选手埃莱娜·加斯科尔分列二、三位。

金斯伯里能否延续雪上技巧的统治？

自由式滑雪赛事除在美国开赛外，在欧洲赛场同样有世界杯赛事举行。

两项赛事将在芬兰的卢卡举行。12月4日，新赛季首个自由式滑雪雪上技巧赛事（赛季共15场比赛）将拉开帷幕。

男子雪上技巧方面，加拿大“雪上技巧之王”、冬奥会卫冕冠军米凯尔·金斯伯里将是夺冠大热。平昌冬奥会亚军堀岛行真（日本）、季军马特·格雷厄姆（澳大利亚）的表现同样值得关注。

FIS FRESKI AERIALS INSTA

中国空中技巧队冲击赛季开门红

同样在鲁加，自由式滑雪空中技巧世界杯比赛将于12月3-4日举行。

拥有两届世锦赛冠军得主劳拉·皮尔的澳大利亚队是女子空中技巧项目冠军的有力争夺者，她的队友达涅莉·斯科特的实力同样不可小觑。来自中国的索契冬奥会亚军、世锦赛冠军徐梦桃、平昌冬奥会季军孔钒钰也希望用一场胜利为冬奥赛季开个好头。

男子组方面，俄罗斯名将马克西姆·布罗夫是夺冠头号热门，他在上赛季共斩获6站分站赛冠军。他的队友斯坦尼斯拉夫·尼基丁和帕维尔·克罗托夫以及瑞士选手诺伊·罗特、皮尔明·维尔纳、尼古拉斯·居加克斯同样值得关注。

中国男子空中技巧双星贾宗洋和齐广璞今年分别30岁和31岁，两人都已经征战过三届冬奥会。其中贾宗洋在2014年索契冬奥会上斩获铜牌，在2018年平昌冬奥会更进一步，收获银牌。齐广璞虽然在冬奥会赛场无缘奖牌，但是在世锦赛赛场上收获颇丰，收获2金（2013、2015）2银（2011、2017）。

在2019/20赛季初，两位中国选手在参加的两站FIS世界杯分站赛上均取得了不俗的战绩。其中齐广璞两站全部夺冠，贾宗洋则是1个亚军1个季军。在疫情之前状态不俗。经过一年多的休战调整后，两位在没有比赛的日子中状态保持的怎么样，新赛季比赛将会给我们答案。

贾斯丁·肖恩菲尔德、克里斯托弗·利利斯、埃里克·洛克伦是美国队内的佼佼者。