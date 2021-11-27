关于雪上技巧之王米凯尔·金斯伯里，你需要知道的五件事

米凯尔·金斯伯里，这位加拿大自由式滑雪运动员，几乎没有任何弱点。

他有着惊人的履历，其中包括9个世界杯总冠军。他是世界杯上历史上获得雪上技巧以及自由式滑雪比赛胜利次数最多的运动员，他还是首个同时获得雪上技巧和双人对抗雪上技巧冠军的人。当然，他在冬奥会上也留下了自己的记录：他获得了2014索契冬奥会的银牌和2018平昌冬奥会的金牌。毫不夸张的说，他是有史以来最伟大的雪上技巧运动员。

但2020年12月，一次事故让金斯伯里的世界天翻地覆。他在芬兰的一次训练事故中造成两块椎骨骨折。

但金斯伯里展示了惊人的意志和无与伦比的冠军精神，仅仅几个月后他就回到了雪场上，并在在2021年世界锦标赛上以两个世界冠军向所有人证明，他已恢复到了最佳状态。

关于这位29岁的魁北克运动员，你需要知道的，都在这里了。

米凯尔·金斯伯里在事故之后重回赛场 照片出自： 2018 Getty Images

米凯尔·金斯伯里许下的愿望

在看过2002年盐湖城冬奥会后，9岁的金斯伯里将一张五环的图片钉在他卧室的墙上，并在下面写上’我将在奥运会上取得胜利'。

他每天晚上睡觉时都会看看它，这成为他的目标。

16年后，在2018年平昌冬奥会上，金斯伯里带着他的金牌骄傲地站在领奖台上。

为了庆祝这一时刻，他的哥哥马克西姆在之前的那张图片上写到，"你确实赢了”。

金斯伯里相信这些冥冥之中的事情并且有些迷信，他在每次比赛的时候都会穿同一件T恤和内衣。

一位奥运金牌得主克服焦虑的技巧

作为一名职业运动员，压力是生活的一部分，特别是当所有人都期望你在每次比赛中都取得胜利时。

专业运动员还需要面对的是一直在路上、时区的变化、状态的起伏以及朋友和家人的缺席等问题。

金斯伯里在比赛时可能看起来是赛场上最放松的人，但他和其他人一样，在赛前会很紧张。为了克服这些，他有自己的一些技巧，比如听音乐，或按照自己平时的习惯，做一些让自己心情好的事情。

“如果我觉得我的压力有点大，我就试着对我的身体撒谎，微笑。一个好的技巧是打开你的胸腔，这让你觉得你能控制你正在做的事情。你看到很多人在压力大的时候，他们的胸部会更圆更低”，他在接受Olympic.com采访时说。

令人惊讶的疼痛

在普通观众看来，由于不断的颠簸、扭曲和转弯，膝盖可能是运动员身体中最脆弱的部分。

然而，对于金斯伯里来说，最常见的疼痛却在一个意想不到的地方。

"滑雪实际上并不像看起来那样对膝盖造成伤害很大，"他对Olympic.com说道。

“我认为背部受到的影响最大，特别是在颠簸和着陆时，即使你没有被撞到。另一个是我的脚趾。我的靴子很紧，当我跳跃着陆时，我的脚趾不断地戳到靴子的末端，所以在结束时经常会出血。我认为这是最痛苦的事情。”

"通常在跑步后，我会用针刺破出现的水泡来缓解压力，让血流出来。这可一点都不好玩！"

金斯伯里的新招数

也许，金斯伯里成功的秘诀在于他不断学习和进步的能力。

有人说这是一种成长的心态，也有人说这是在挑战运动的极限。无论如何，这位加拿大自由式滑雪之王不只是想赢，他还想以一种前人无法实现的方式去做到。

“有一个（偏轴转体1080度货车司机抓板）的动作，我一直在研究”，他继续说。”没有多少人在大滑坡赛道上做过这个动作，所以这个动作会很有趣。”

“今年夏天，我在水上坡道上经常练习做这个动作，在瑞士，我在雪地上也做过这个动作。”

“我还可以做两周（空翻或转体），但国际雪联还不允许这样做。但我一直在研偏轴转体两周十级，以及约翰尼·莫斯利做过的偏轴转体720度，我认为我有办法实现这个技巧。”

想象一下，如果在2022年北京冬奥会决赛中，他将使用这些技巧的话……

远离雪道的生活

有些运动员非常专注于自己的运动，会把他们醒着的每一秒钟都用在精进技艺之上。虽然努力工作和奉献精神无疑是金斯伯里成功的基石，但他的生活却明显更悠闲，在滑雪之外还有很多其他的兴趣。

他休息的时间，冬天花在打冰球上，夏天则是滑板，这非常的“加拿大”。除了体力和运动能力绝佳外，金斯伯里还有一颗好奇和聪明的脑袋，他还在通过远程教育进行人类科学的学习。