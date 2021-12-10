空中技巧世界杯战火重燃：布罗夫收获赛季第三冠，中国选手日进三枚奖牌

空中技巧世界杯新赛季于上周末在芬兰鲁卡展开，中国收获3金3银豪取开门红，成为最大赢家。本周，世界杯赛事继续在同一地点战火重燃，通过本文了解比赛动态。

本站赛事中国队参赛名单

根据赛前国际雪联公布的参赛名单，中国队在男子个人项目的争夺中依旧派出5位选手参赛。在女子项目上，本周徐思存的名字没有出现在参赛名单之列，只有4位选手出战。

男子个人： 贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪

贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪 女子个人：徐梦桃、孔凡钰、许诺、邵琪

女子个人赛

novosad 照片出自： 2014 Getty Images

女子组预赛中，上周主打高难度的世锦赛冠军、澳大利亚名将劳拉·皮尔在本站赛事的第1跳并没有上高难度，一套难度为3.525的动作完成的干净利落，获得93.06分排名预赛第一。上周刚刚成为空中技巧世界杯历史上分站赛夺冠数最多女子选手（26冠）的徐梦桃动作难度为预赛选手之最，达到4.028。但是落地稍有瑕疵，最终90.22分位居第二。上周收获一枚银牌的中国小将邵琪今天选择了难度3.150的动作，完成质量很高，以87.57分位居第三。上周收获1金1银的孔凡钰预赛发挥不佳，排名第19无缘决赛。

下午的决赛1比赛中，受大风影响，选手们在动作难度上都有所调整。除徐梦桃和皮尔外，其余选手的动作难度均为3.150。预赛排名前三的选手均在落地时出现不同程度的失误：皮尔采用难度3.975的动作后落地时躺在了雪地上，最终位列第9无缘争冠；邵琪仅获得58.27分，位列第12；徐梦桃采用3.710的动作在落地时有些重心不稳，但没有倒地，最终79.76位列第6惊险晋级。两位来自乌克兰的选手阿娜塔西亚·诺沃萨德和奥尔加·波尔尤克胜在完成度高，两人以88.51分并列第一。加拿大选手马里昂·特诺位居第三，成绩为86.31。

决赛2首位出场的徐梦桃再次拿出难度4.028的全场最高难度动作，在落地时出现瑕疵，获得了91.83分，在大多数时间里处于领先。但是，最后登场的乌克兰选手诺沃萨德超水平发挥，收获了98.70的高分，生涯首次夺得世界杯分站赛冠军。徐梦桃位居次席，另一位乌克兰选手波尔尤克79.75位列季军。

本场比赛过后，女子空中技巧世界杯排名方面：徐梦桃完成了对孔凡钰的反超，以220分位居第一；孔凡钰192分位列第二；本站夺冠的诺沃萨德186分升至第三，邵琪138分，排名较上周下降一位来到第四。

男子个人赛

马克西姆·布罗夫 照片出自： 2018 Getty Images

男子组预赛中，世锦赛冠军、俄罗斯名将马克西姆·布罗夫延续着上周良好的表现，以129.65位居预赛第一。中国选手孙佳旭和杨龙啸分别以123.34和121.72分位紧随其后，分列第二和第三。马克西姆·布罗夫的哥哥伊利亚·布罗夫121.68排在第四，另外两位中国名将齐广璞和贾宗洋分列第5和第6。在晋级决赛的12位选手当中，中国选手占据四个席位。上周两场比赛收获两枚铜牌的瑞士小将皮尔明·维尔纳仅位列20，无缘决赛。

男子决赛1比赛的争夺非常激烈，现场的大风天气没有给选手的表现造成太大的干扰，多位选手出色的完成自己的动作。马克西姆·布罗夫一如既往的稳健，以130.98分的高分位列第1，贾宗洋127.60位居第2，齐广璞126.99位列第三。伊利亚·布罗夫、美国选手艾瑞克·拉弗兰以及孙佳旭分列4-6位，也跻身决赛2。

最后一轮比拼中，运动员的分数随着出场顺序水涨船高，后出场的选手相继完成着对于上一位选手的超越。最后一位出场的马克西姆·布罗夫采用难度4.525的动作，完成的堪称完美（完成分29.5，满分为30），以133.48的高分斩获新赛季个人第三冠。贾宗洋最后一跳的完成度同样很高，获得29.2的完成分，但无奈布罗夫太强大。完成度、难度均处于下风的贾宗洋只能再次位居亚军，成绩为129.21分。上周个人赛状态不佳、混合团体赛中状态复苏的齐广璞将良好的感觉延续到了本周赛场上，以123.98分收获一枚铜牌。孙佳旭94.57分位列第五。

本场比赛过后，马克西姆·布罗夫在本赛季世界杯排名上以300分遥遥领先，稳居第一。贾宗洋170分位列第二，瑞士选手诺埃·罗特和皮尔明·维尔纳分别以127分和102分位列第三和第四。

本周六还将进行本站第二场赛事的争夺，采用一跳定胜负的赛制。敬请关注。