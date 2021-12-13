团队背后-加拿大营养师：运动员餐厅就是我的办公室

每一枚奥运奖牌背后，都是由大量汗水和努力支撑的梦想。但这不是一个运动员努力付出的结果。因为有很多人日以继夜地工作，就为了确保运动员能以最佳状态出征奥运。

距离2022年北京冬奥会只有两个月时间，Olympics.com与加拿大代表团的营养师聊了聊运动员饮食的话题。

如家的感觉

安吉拉·杜弗尔曾是舞蹈演员和滑冰运动员，现在是加拿大代表团的营养专家。因为有这样丰富的经验，她比任何人都明白营养在奥运会这种高风险赛事中的重要性。她的一项主要职责就是确保运动员有家一样的感觉，无论他们在平昌、东京还是北京。

她在接受奥林匹克官网独家采访时说，“饮食不仅是提升表现、从日常训练和伤病中恢复的方法。也为我们提供了安慰和支持。”

“你要考虑在长途旅行和比赛中，必须做哪些准备，还要控制传统慰藉食物。运动员会知道什么食品能在比赛现场补充营养。”

对杜弗尔来说，奥运会早在开幕式之前就开始了，首先就是与厨师的开会。

“餐厅是我的办公室，”杜弗尔笑着说。“在奥运会开始时，我要求参观后厨。在平昌，我在厨房看了两个小时，与厨师见了面。建立这种联系后，我就能替加拿大运动员提出一些请求。”

但奥运村不能满足所有的要求，杜弗尔的另一项工作就是购买符合他们胃口食品。出发前，她要把槭糖浆打包好，杜弗尔物品清单上有很多面包、谷类食品和花生酱这些北美人离不开的食物。

防疫期间的工作

新冠疫情改变了杜弗尔的工作方式，她需要为在东京隔离的运动员提供多样的三餐，要有新鲜的食物供给，自己又不能离开奥运村。“我必须注意食品的准备和运输，这样才能确保大家安全用餐。”

除此之外，杜弗尔其它工作都一切照旧。“我与运动员们一起坐下来，与团队一起吃饭，听听他们的反馈，满足他们的要求，比如便当、或他们在场馆可能遇到的问题。”

金牌决赛前的煎饼

加拿大女足和瑞典女足在东京炎热的夜晚进行了一场历史性的金牌决战。因为之前的所有比赛都是在上午进行的，所以球队已经习惯了在赛前吃些槭糖浆煎饼。如果决赛那天你在食堂里看见有人正在打包煎饼，那就是杜弗尔。她正在为球队储备能量，为这场关键的决赛做准备。

“我尽量考虑到他们的需求，这是金牌决赛，这些食品能让他们得到安慰。”她说。

加拿大女足庆祝东京奥运夺冠 照片出自： NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

杜福尔还与奥运举重冠军莫德·沙朗合作过，她需要在东京奥运前增加体重，“她说她总是出汗，因为东京太热。我们见过几次面，我们为她的比赛制定了一个计划。”

杜弗尔表示自己最喜欢平昌冬奥的时光，当时她见证了泰莎·沃尔图和斯科特·莫伊尔获得了历史性冰舞金牌。“比赛结束时，看台上的加拿大队工作人员全都站起来，流下了眼泪。赛后，我告诉她（泰莎）我在她表演结束后哭了。她说，‘是的，我知道，我看到你了。’他们肯定在冰场上看到身穿红色服装的加拿大观众，看到了我们支持他们！”

随着杜弗尔马上要出征北京，加拿大冰球队完全可以放心，因为他们三周的槭糖浆供应一定会得到满足。