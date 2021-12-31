盘点冬奥会历史上著名的庆祝瞬间

2022年来了，距离北京冬奥会开幕还有最后35天！每逢新年，庆祝是永恒的主题。说到庆祝，不久后的北京冬奥会上我们也将看到运动员在赢得奖牌后各式各样的庆祝方式。但是在此之前，让我们重温历史，一起盘点冬奥会历史上经典的庆祝瞬间。

美国庆祝“冰上奇迹”

1980年普莱西德湖冬奥会上，美国男子冰球队击败苏联队，创造了有可能是冬奥会历史上最伟大的瞬间之一，美国队球员当时的喜悦可想而知。终场哨音响起时，他们尽情释放着心中的欢喜和激动。

通过下方视频重温1980年普莱西德湖冬奥会美国男子冰球队的激情庆祝

巴尤尔书写乌克兰历史

1994年利勒哈默尔冬奥会上，乌克兰选手奥克萨娜·巴尤尔不仅成为乌克兰首位冬奥会花滑冠军，同时也是乌克兰独立之后首位奥运冠军。当时16岁的她凭借完美无瑕的表现荣登最高领奖台。

通过下方视频观看巴尤尔的历史性时刻

羽生结弦独有的“维尼熊雨”

日本花滑巨星羽生结弦在赛场上的优雅和飘逸在花滑历史上鲜有人及，冰场仿佛是他的第二个家。2018年平昌冬奥会上，羽生结弦的表现一如既往的优美，他也蝉联了冬奥会冠军。但是之后发生的事情在花滑历史上前所未见：现场羽生的粉丝用他最喜爱的维尼熊玩偶为自己的偶像下了一场维尼熊雨。

通过下方视频观看2018年平昌冬奥会上著名的“维尼熊雨”

匈牙利短道四人组斩获该国冬奥首金

2018年平昌冬奥会短道速滑男子5000米接力比赛中，由刘少林、刘少昂以及维克多·科诺奇、乔鲍·布里扬组成的匈牙利队成功登顶，收获了该国历史上首枚冬奥会金牌。他们的庆祝令人记忆犹新！

通过下方视频重温匈牙利运动员庆祝冬奥首金

玛丽特·比约根成为历史最佳

挪威越野滑雪名将玛丽特·比约根在平昌冬奥会上斩获第15枚奖牌后成为冬奥会历史上最成功的奥运选手。创造历史后，这位传奇名将在登上领奖台时无法掩饰内心的喜悦。

通过下方视频重温比约根的荣耀瞬间

斯蒂芬·布拉德伯里最疯狂的梦想成真

2002年盐湖城冬奥会之前，澳大利亚短道选手斯蒂芬·布拉德伯里是名副其实的无名之辈，但是惊喜也是竞技体育的魅力所在。竞争对手运气不佳的情况下，布拉德伯里最终实现了一生的梦想。

通过下方视频重温布拉德伯里爆出大冷门夺得冠军

丹尼尔·詹森结束十年的等待

你知道努力付出10年、排除万难最终实现梦想的感觉是怎样的吗？美国速度滑冰名将丹尼尔·詹森给你答案。虽然即使没有奥运金牌，他的运动生涯也已经堪称辉煌，但是奥运冠军一直是詹森苦苦追寻的目标。直到1994年利勒哈默尔冬奥会上，詹森凭借最后一滑的优异表现得偿夙愿。

通过下方视频重温詹森收获金牌的感人时刻

吉米·谢伊延续家族传统

美国钢架雪车运动员吉米·谢伊在2002年盐湖城冬奥会之前承载着令人难以置信的压力。不仅是因为他在主场比赛，更是因为他希望延续家族的传统，他的祖父是冬奥会多金获得者。盐湖城冬奥会上，他最终完成了任务，为自己的家族再添新篇章。

通过下方视频重温吉米·谢伊庆祝夺金时刻

伊藤绿令人难忘的银牌

日本花滑运动员伊藤绿可能是奥运花滑历史上最伟大的无冕之王之一。虽然无缘最高领奖台，但这无碍她在1992年阿尔贝维尔冬奥会上留下冬奥经典瞬间。和坦雅·哈丁、南希·克里根、苏尔亚·伯纳利同场竞技，伊藤绿知道如果自己无法有超水平发挥，绝对没有赢的机会。最终，孤注一掷的她在比赛中成功完成了三周半跳。

通过下方视频重温伊藤绿庆祝完成史无前例的壮举

男子双人雪车并列冠军

2018年平昌冬奥会雪车赛场见证了历史性时刻。男子双人雪车比赛中，加拿大组合贾斯丁·科瑞普斯/亚历山大·科帕茨的成绩和德国组合弗朗西斯科·弗雷德里希/托尔斯腾·马尔基斯的成绩完全相同。最终两对组合并列冠军的情况第二次在冬奥会雪车赛场出现。

通过下方视频重温冬奥历史上最罕见的瞬间之一

天公作美助力沃恩最终夺金

2010年温哥华冬奥会前，伤病几乎令林德希·沃恩错过冬奥会。但是加拿大的高温天气导致高山滑雪比赛延期，这让沃恩获得了宝贵的养伤时间。最终，她及时伤愈并斩获金牌的事迹传为佳话。

通过下方视频重温林德希·沃恩的庆祝时刻