冬奥会“灰姑娘”系列：史蒂文·布拉德伯里令人难忘的短道夺金之旅

在抵达终点线前，你永远不能确定到底会发生什么。这就是对短道速滑运动特点的精辟的总结。

和速度滑冰运动不同的是，短道速滑比赛中六位选手同场竞技。运动员在争抢位置的过程中经常会出现身体碰撞。短道速滑运动员比赛过程中需要佩戴头盔，这一点也从侧面预示着比赛过程中可能会出现的“意外”，防患于未然。在观看短道速滑比赛的过程中，经常出现的情况就是不到最后一刻，观众根本无法确定最终结果如何。比赛悬念一直保留到最后。

2002年盐湖城冬奥会短道速滑男子1000米决赛中，比赛的最后4秒中发生了天翻地覆的变化。让我们一起了解澳大利亚冬奥首金获得者史蒂文·布拉德伯里的故事。

坚持到最后的男人

如果谁能准确预测了盐湖城冬奥会短道速滑男子1000米的比赛结果，那绝对是可以吹一辈子的事情！

史蒂文·布拉德伯里参加过四届冬奥会（1992年阿尔贝维尔冬奥会、1994年利勒哈默尔冬奥会、1998年长野冬奥会以及2002年盐湖城冬奥会）。在盐湖城冬奥会之前，布拉德伯里在大赛接力项目上有过一些斩获，但是在个人项目上可谓毫无建树。2002年之前，布拉德伯里在冬奥会个人项目比赛中的最高排名仅是1994年利勒哈默尔冬奥会的男子500米第8名。但是，盐湖城冬奥会上，幸运女神占到了他的一边，让他获得了扬眉吐气的机会。

当年28岁的他原本在1000米四分之一决赛中位列同组第三，无缘晋级。但是，加拿大世界冠军马克·加格农比赛成绩被取消，让他补位晋级。半决赛中，同组多位选手发生碰撞，“无名之辈”布拉德伯里获得决赛资格。

也许是被半决赛同组对手出现的状况吓到了，决赛中布拉德伯里决定避开领先阵营以降低被撞倒的可能性。决赛开始阶段，布拉德伯里和其他四位选手保持了“安全”距离，排名最后。但是在最后一个转弯处，比赛局势突变。领滑的两位运动员发生碰撞，导致排在前四的选手全部摔倒在冰面上。

躲过碰撞的布拉德伯里最终超越了所有对手，第一个抵达终点，摘得金牌。站到最后的男人赢了！

用血、汗、泪换来的奖牌

抵达终点后，布拉德伯里的脸上写满了问号，不敢相信赛场上发生的事情。最终，他将这枚金牌当做是对于自己多年运动生涯付出的回报。赛后他表示：“我会坦然接受这枚金牌，但不是因为这场比赛。我接受这枚金牌是为了给自己14年的坚持和努力一个交代。”

和其它运动员一样，在14年运动生涯中，布拉德伯里也多年饱受伤病、不理想的比赛成绩困扰。1995年他曾经在比赛中遭遇意外：另一位选手的冰刀把他的大腿划了一个大口子，导致他大量失血，最终伤口缝了100多针。盐湖城冬奥会2年前，他在训练中出现意外，导致颈椎错位，险些提前结束了他的运动生涯。

所以，布拉德伯里将这枚澳大利亚冬奥历史上的首枚金牌作为对于坚持不懈努力的回馈是再好不过的。

谁是亚军？

布拉德伯里的金牌给世人留下了深刻印象，那场比赛的亚军得主后来也成为了短道速滑的传奇名将。

决赛中，四位运动员摔倒之后奋力朝终点冲去，最终美国本土选手阿波罗·安东·奥诺伸出一腿，锁定了亚军。

和当时即将结束运动生涯的布拉德伯里不同的是，盐湖城冬奥会是奥诺的首届冬奥会。在赢得1000米银牌后，他又在1500米项目上摘得金牌。后来在2006年都灵冬奥会以及2010年温哥华冬奥会上又斩获了6枚奥运奖牌（1金1银4铜），生涯奥运奖牌总数定格在8枚（2金2银4铜）。