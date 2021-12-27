冬奥经典对决：雪橇女单夺金大戏 盖森伯格vs艾特伯格

在奥运雪橇的历史上，始终伴随着德国雪橇运动员的成功，他们一共获得了37枚奥运奖牌，其中有18枚金牌。德国人一直占据着这个项目的统治地位，他们在2018年平昌冬奥会、2014年索契冬奥会和2010年温哥华冬奥会上赢得了11枚金牌中的9枚。

他们成功的原因之一就是娜塔莉·盖森伯格的成长，她已经成为有史以来最伟大的雪橇手之一。33岁的巴伐利亚人已经狂揽了4枚冬奥金牌，同时，她还作为新星在2010年温哥华冬奥会上获得了铜牌。

盖森伯格和艾特伯格 照片出自： 2018 Getty Images

伟大的盖森伯格将再次冲击2022年北京冬奥会女单项目的金牌，她的同胞艾特伯格有望向她发起挑战。

虽然后者的成就还不如她同胞那样辉煌，但艾特伯格在职业生涯中已经有过多次出色表现，包括2018年在平昌获得了女单银牌，仅次于获得冠军的盖森伯格。

历史最佳盖森伯格VS挑战者艾特伯格

在女子雪橇的世界，盖森伯格获得的G.O.A.T.（历史最佳）头衔已经很难被超越。凭借四枚奥运金牌、六枚欧锦赛金牌和九枚世锦赛金牌，盖森伯格赢得了这项运动的所有荣誉。然而，她依然对不断追求卓越，这使她成为了北京冬奥的夺金热门。

虽然盖森伯格一直主宰着雪橇运动，但她的同胞艾特伯格在过去5年中表现出了强大的竞争力。在2014/15赛季，两人在欧锦赛上势均力敌，前者希望卫冕夺冠，后者则要挑战权威。

在一场经典大战中，艾特伯格击败了卫冕奥运冠军，一举夺金。盖森伯格的成绩是1分40.520秒，而艾特伯格以0.01秒（1分40.510秒）的成绩获胜，夺得了她第一枚欧锦赛金牌。

3年后，这对选手再次相遇，这一次是在冬奥会的赛场。在经历了激动人心的2017/18年世界杯赛季后，盖森伯格在女单排名中独占鳌头，所有的目光都集中在艾特伯格身上，因为她希望赢得个人首枚奥运金牌。

比赛中，卫冕冠军盖森伯格在第一轮如愿获得第一名，艾特伯格以第7名的成绩进入第二轮。次轮，艾特伯格获得了好运，而盖森伯格出现失误，这给了前者一丝希望。但艾特伯格未能抓住机会，盖森伯格成功卫冕女单金牌，艾特伯格获得银牌。

北京冬奥比赛看点

预计2022年北京冬奥会将与过去的三届冬奥会一样，德国雪橇队将独霸领奖台。24岁的朱莉娅·陶比茨的崛起为北京冬奥比赛增添了悬念。

对于盖森伯格和艾特伯格，外界都对她们抱以期望。虽然这对组合将面临同胞陶比茨、ROC运动员伊万诺娃和奥地利选手埃格尔的竞争，但他们在国际大赛中的经验和能力将起到关键作用。盖森伯格的目标是连续第三次夺得女单金牌，而艾特伯格则要努力实现个人奥运首金的梦想。

2022年北京冬奥会雪橇比赛于2月4日在小海沱雪车和雪橇赛道打响，2月10日收官。