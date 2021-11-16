2021/22雪橇赛季前瞻：德国寻求称霸赛场

雪橇以超过80英里/小时的速度在冰上滑行，这是冬奥会上速度最快的项目。2021/22赛季雪橇世界杯将于11月20日开幕，这也是2022年北京冬奥会的资格赛。Olympic.com将对这场在延庆国家雪车雪橇中心举行的比赛进行直播。世界上最好的雪橇运动员在过去两周已经在这片场地上开始了训练，他们已经对这块冬奥比赛场地有了一定的了解。

德国是这项运动的强国，这要归功于纳塔莉·盖森伯格和费利克斯·洛赫这样的传奇人物，但他们还需要继续巩固自己的统治地位。在2018年平昌冬奥会上，德国雪橇队赢得了12枚奖牌中的6枚，在2014年索契冬奥会上，则包揽了4枚金牌。

但德国人也面临着来自其他国家优秀选手的挑战，比如卫冕奥运冠军大卫·格莱尔舍（奥地利）、两届世界冠军罗曼·雷皮洛夫（俄罗斯雪橇联合会），以及他的同胞叶卡捷琳娜·卡特尼科娃，后者是本世纪仅有的两位赢得世界锦标赛的非德国籍女性之一。

女子比赛前瞻：传奇者和继承人

德国在女子雪橇中拥有统治地位是不争的事实：到目前为止她们已经赢得了33枚奥运奖牌，几乎是其他国家总和的三倍；并5次独霸冬奥领奖台。自1998年以来，她们赢得了所有的世界杯冠军，在过去的30届世界锦标赛中赢得了27届。

还有，他们在最大的国际赛事中连续11年无一败绩。在1997年12月至2009年2月期间，他们赢得了四枚冬奥会金牌、八届世锦赛和连续88个世界杯赛段（这一连胜纪录将达到105场）。

所以德国雪橇运动员当之无愧将再次成为本赛季的重中之重。

娜塔莉·盖森伯格是有史以来最成功的女性雪橇运动员，拥有4枚金牌和1枚铜牌。如果在2022年北京冬奥会上再获得1枚奖牌的话，她将追平意大利传奇人物阿明·佐格勒，他的最后一枚奥运奖牌是2014年索契奥运会的铜牌。盖森博格是九次世界冠军得主（四次单人赛冠军，一次冲刺赛冠军，四次团体接力赛冠军），在过去九次世界杯中获得了八次总冠军。

德国女队还有双保险。盖森伯格的队友朱莉娅·陶比茨在2020年赢得了世界杯总冠军，并在2021年夺得了世界锦标赛冠军。2022年她将首次参加冬奥会。但我们也不能忘记2018年平昌冬奥会银牌得主达亚娜·艾特伯格和U23世界冠军安娜·贝瑞特。这四个人在2021年1月在德国国王湖举行的世锦赛上占据了前四名。

其他有实力争夺奖牌的选手包括：2018年冬奥会双料奖牌得主亚历克斯·高夫（加拿大）；俄罗斯雪橇联合会2020年世界冠军叶卡捷琳娜·卡特尼科娃、三届冬奥会奖牌得主阿尔伯特·德姆琴科的女儿维多利亚·德姆琴科和塔蒂亚娜·伊万诺娃，以及美国队的夏日布里彻。

男子比赛前瞻：雷皮洛夫能否再胜费利克斯·洛赫

在男子比赛中，德国运动员也非常有竞争力。费利克斯·洛赫获得了三届冬奥会金牌、13次世界冠军（其中六个单人项目）和七届世界杯的总冠军。但在2018平昌冬奥会，他铩羽而归，甚至没有登上领奖台。这个赛季他将势必重回巅峰。他的队友、2018年铜牌得主约翰内斯·路德维希将给他带来一些压力，但其他国家选手也将向洛赫提出挑战。25岁来自俄罗斯奥委会的罗曼·雷皮洛夫是头号挑战者，他已经获得了两个世锦赛和两届世界杯的冠军。同样是来自俄罗斯的塞门·帕夫里琴科也是世界一流雪橇手，自2018年以来数次登上领奖台，也是2015年的冠军。

奥地利的大卫·格莱尔舍出人意料地夺得了2018平昌冬奥会的冠军，此前他在世界杯比赛中从未进入过前三名。

美国人克里斯·马兹泽是2018年的银牌得主，但他如果想复制这个壮举，就必须首先克服脚部的伤病。此外，三届世锦赛铜牌得主多米尼克·菲施纳勒（意大利）和前青奥会和青少年世界冠军克里斯特·阿帕约德（拉脱维亚）也值得关注。

双人雪橇前瞻

在双人项目中，热门依然是德国雪橇运动员。托比亚斯·温德尔和托比亚斯·阿尔特组合是两届奥运会金牌得主（2014年、2018年），三届世锦赛冠军（2013年、2015年、2016年），以及四届世界杯总冠军。另一边，托尼·埃格特和萨沙·贝内克肯是2018年平昌冬奥会铜牌得主，四次世锦赛冠军（2017、2019、2020、2021）和五次世界杯总冠军。

他们的主要竞争对手将是拉脱维亚兄弟安德里斯和尤里斯·西克斯，他们是奥运会双料奖牌得主，在经历了一个成功的赛季（世锦赛铜牌和世界杯银牌）后希望在今年继续保持下去。奥地利的托马斯·斯特和洛伦兹·科勒，他们是上赛季的世界杯冠军。

德国在2018平昌冬奥会获得团体接力金牌 照片出自： 2018 Getty Images

团体接力：一切皆有可能

谁是团体接力项目的热门人选呢？这个问题并不好回答。自从这个项目在2014年索契首次进入冬奥会项目以来，德国夺得过金牌，并在过去18届世锦赛中赢得了16次，但在过去三届中只赢得了一次冠军。

俄罗斯雪橇联合会是2019年的世界冠军，奥地利也在2021年登顶。我们也不能忘记拉脱维亚，他们有足够的实力加入竞争。还有就是2018年冬奥会银牌得主加拿大，甚至美国（如果马兹泽及时康复的话）也有不错的实力。

2021/22年雪橇世界杯时间表

第1赛段：2021年11月20-21日 - 延庆（中国）

第2赛段: 2021年11月27-28日 - 索契（俄罗斯）

第3赛段：2021年12月4-5日 - 索契(俄罗斯)

第4赛段：2021年12月11-12日 - 阿尔滕贝格（德国）

第5赛段：2021年12月18-19日 - 因斯布鲁克（奥地利）

第6赛段：2022年1月1-2日 - 温特贝格（德国）

第7赛段：2022年1月8-9日 - 西古尔达 (拉脱维亚)

第8赛段：2022年1月15-16日 - 奥伯霍夫 (德国)

第9赛段：2022年1月22-23日 - 圣莫里茨·切莱纳（瑞士）

2022年北京奥运会雪橇比赛

2022年北京冬奥会的雪橇比赛将于2022年2月5日至10日在延庆的国家雪车雪橇中心举行。比赛将有四个项目：男女单人雪橇、男子双人雪橇和团体接力。

冬奥积分赛截止日期是2022年1月10日，共有106个运动员将获得奥运会资格。

2021年11月19日至21日，Olympic.com将直播世界杯第一赛段的比赛。