索菲亚·戈吉亚伤愈归来完成训练：“今天训练中我没有任何顾虑”

索菲亚·戈吉亚已经伤愈，目前她已经为2022年北京冬奥会做好了准备。

错过了本周五的超级大回转比赛后，冬奥会女子高山滑雪滑降卫冕冠军索菲亚·戈吉亚于本周六（2月12日）完成了自己在本届冬奥会上的第一次训练。1月23日，她在科尔蒂纳举行的世界杯比赛中膝盖受伤。

今天的训练中，戈吉亚表现不错，在“雪飞燕”的赛道上收获了排名第12位的成绩。从她的表情上，能够感觉到她很开心。在抵达终点后她一度有要落泪的冲动：

“今天滑的还不错，我很开心，很开心能够出现在出发门。因为15天之前我在科尔蒂纳受伤后，我真不知道自己还有没有机会参加北京冬奥会。”

“能够来这里参加冬奥会我很开心，让我们好好玩一把吧！”

谈到今天训练的感觉，29岁的戈吉亚表示：

“今天我还挺走运的，训练中感觉挺稳定的。其实昨天我还在想，可能我在今天的训练中会有恐惧。但事实上正相反，我感觉信心很足，我脑海中很清楚自己要做什么。所以，今天的训练中我一点都不害怕，我专注于自己需要做的事情上，我要完成我的滑行，我觉得我达到了教练今天对我的预期。”

“之前的一段时间确实对我来说是挺艰难的，好在恢复的很快，但是目前我还没有处在自己的最佳状态下。我会努力一下，只要心理没问题，就不是问题。”

戈吉亚继续说道：“我今天训练开始的时候很谨慎，因为我需要看看膝盖在这条赛道上会有怎样的反应。”

“踩上雪板后没有出现任何问题，那种感觉对我很重要，这样我就能自信应对那些转弯了。我一点都不害怕，很开心我的成绩和今天最好成绩就差1秒。”（小编提示：实际上，她的成绩和今日最佳差1.55秒）

“今天的滑行过程中，我在有些阶段放慢了速度，我还出现了一些小失误，但是我感觉很好。要知道，上一次训练我缺席了。我希望今天我的左腿能够更给力一些。”

接下来，戈吉亚还有两次训练机会来检验自己的状态。

“我真的需要在来一次稳定滑行，比赛开始前还有两次训练机会，希望我能够全部参加。”

女子滑降比赛将于2月15日，周二11:00开始。