意大利滑降名将专访：滑雪时的我仿佛一首钢琴奏鸣曲

意大利滑降奥运冠军索菲亚·戈吉亚已经为即将开始的新赛季做好了准备。12月3-4日，滑降世界杯比赛的前两场比赛将在加拿大路易斯湖举行。

29岁的戈吉亚在上赛季表现惊人，赢得了四场比赛，并最终赢得了她的第二个世界杯总冠军。目前，她的世界杯战绩是11个冠军，共32次登上领奖台，如果按照这个趋势下去，这位来自贝加莫的选手很可能将超越历史上最成功的的意大利滑降选手伊索尔德·科斯特纳，后者在其职业生涯中一共51次登上领奖台，并获得了15次冠军。

戈吉亚在新赛季开始时，目标就非常明确：在2022年北京冬奥会上赢得她的第二块奥运金牌，但首先，她必须在世界杯最负盛名的欧洲坡道上获得更多的胜利，这是她在冬奥会开始前最关键的准备阶段。

戈吉亚在接受Olympic.com的独家专访时，跟我们分享了她的目标和更多关于她的故事。

Olympics.com（OC）: 与玛尔塔·巴西诺和费德里卡·布里尼奥内一起，你们组成了史上最强大的意大利女队。成为这样一支技术精湛的队伍的一员，感觉如何？

戈吉亚: 我必须强调的是，我的胜利，要感谢他们。这是真的，我们是一个真正强大的团队，即使我们是完全不同的个体，但我们互相帮助。玛尔塔比我小4岁，但在2016年，我们一起参加了世界杯；事实上，尽管我们的滑雪板材料不同，但依然是由同一个师傅来修理。所以我们有一种特殊的联系。费德里卡几乎已经是个老手了，因为她已经完成了几个赛季的比赛。

索菲亚·戈吉亚

OC：费德里卡也对你有帮助吗？

戈吉亚：我很感谢我的两位队友，特别是费德里卡教给了我很多东西，包括激励我做的更好，这在一定程度上使我成为了今天的索菲亚·戈吉亚。

*OC：你最近说你就像 "一把电吉他"，而玛尔塔就像一把 "小提琴"。那费德里卡是哪一种乐器呢？

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戈吉亚：我认为她可以是长笛，因为她滑行时有一定的连续性，而在长笛中，音符虽然是分开的，但也都是非常统一和谐的。

OC：队友的哪些特质是你也希望拥有的呢？

戈吉亚：我想拥有玛塔的位置感，因为她总是能把重心完美的保持在滑雪板的顶端。我想从费德里卡那里学到她在斜坡上的步法，我认为没有其他人能像她一样。

OC：本赛季世界杯的新赛制似乎对速度型选手更有利，你是否也很期待赢得大水晶球？

戈吉亚：我只是略微考虑了一下（赢得大水晶球）；我更喜欢一步一步地向前走。光想想是很简单的，它不需要付出任何代价……但如果你想建一座房子，你需要许多砖头，这些砖头必须一块一块地砌起来，只有到最后才会有结果。

索菲亚·戈吉亚

OC：2022北京冬奥会就快到来了，你可能知道德国传奇人物卡蒂亚·塞辛格是唯一一个在冬奥会上连续赢得两块滑降金牌的人。有机会能与她的成就相提并论，这是否也给了你一定的激励？

戈吉亚：那就是说，我可能只是第二个做到这一点的运动员？那么，让我们试一试吧!

OC：去年一月，也是在你最近一次在加米施受伤之后，你推出了你的新座右铭——只有勇敢。但后来你又增加了一个新的吗？

戈吉亚：是的："勇敢和大胆"。我非常喜欢这个英文词，"大胆"。英国欧洲体育频道称我为 "最勇敢和最大胆的人"。这是一个莫大的荣誉，但让我们看看我是否真的能做到勇敢和大胆。

*OC：但你是必须在加米施结束赛季的…

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戈吉亚：的确，加米施是一个特殊的赛段，这几乎是命运的安排，因为那个坡道留给了我很多回忆，也有两次在那里受伤。我在一月份的时候受伤了，是在主场的世锦赛之前，那时候非常艰难。但受伤不是坡道的错；总是你内心的一些东西让你做某些事情，也许甚至是在潜意识的层面。而在加米施获胜是我的梦想之一—我不能否认这一点。

*OC：你以博览群书而闻名，你现在在读什么书吗？

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戈吉亚：是这样吗？嗯，我以前有时间的时候会多读书。米兰市长朱塞佩·萨拉在洛桑给了我菲利普·罗斯写的《美国牧歌》，当时米兰科蒂纳正在申办2026年冬季奥运会。读完后，我几乎得去看心理医生了！(笑)。

*OC：你是否意识到，当你谈论滑雪运动时，你经常使用音乐或艺术的比喻？

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戈吉亚：是的，我认为比喻能很好地将一个人心中的想法概念化。然而，如果我想一想，我并不觉得自己像一把电吉他......我觉得自己更像一首钢琴奏鸣曲！"