回顾过去：奥地利最闪亮的高山滑雪明星——托尼·赛勒 

托尼·塞勒在自己从事的高山滑雪运动中创造了几乎不可能被打破的纪录。1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上，他包揽了那届赛事所有高山滑雪金牌，如此傲人成绩只有另一位高山滑雪传奇让-克洛德·基利在1968年格勒诺布尔冬奥会上做到过。

在乔治·拉兹比饰演詹姆斯·邦德的电影《007 - 女王密使》中，赛勒从雪朗峰陡峭坡道飞驰而下的场景让他享誉全球。如今再看这部电影，赛勒在电影中展示的克服一切挑战的高超技巧仍然令人倍感震撼。

托尼·赛勒 照片出自： German photo by Kolibri-Verlag G.m.b.H., Minden/Westf., no. 290. Photo: Bavaria-Filmverl. Still from Der Schwarze Blitz/The Black Blitz (1958).

“基茨闪电”名副其实

绰号“基茨闪电”的赛勒年少成名，在当时不断挑战着高山滑雪运动的极限。在完成梦幻般的奥运首秀后，赛勒的运动生涯如同搭上了火箭一般。但是仅仅两个精彩赛季之后，他就选择了挂靴。

在奥地利，人们对于赛勒的退役倍感失落，因为他们失去了最亮眼的“高山滑雪明星”。但是对于赛勒而言，他很快就享受到了退役的好处。因为他迅速适应了演艺生活，成为奥地利家喻户晓的歌手和演员。他演艺生涯的巅峰就是参演007电影，他在那部电影中的表现堪称史诗级。“基茨闪电”的绰号对于赛勒而言再适合不过了：他的运动生涯就像闪电一般，来的快去的也快。

完美的滑雪运动员

1956年科尔蒂亚冬奥会官方比赛报告足以证明他的伟大，也让人不禁会感叹，赛勒是如此可遇而不可求的滑雪天才。

“赛勒的三个冠军是科尔蒂纳丹佩佐冬奥会永久被人铭记的亮点。他取得了前无古人的成就，只能用完美这个词来形容。赛勒是完美身体条件和精湛技术动作以及异于常人的智慧的完美结合。”

英雄诞生

1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会在很多方面都具有划时代的意义：比如第七届冬奥会，意大利首次举办的冬奥会等等。那届冬奥会的举办正值意大利的经济繁荣期。历史上第一次，冬奥会面向全世界转播。“基茨闪电”的神迹也是全世界观众见证的第一个冬奥会伟大壮举。

生涯第一个国际赛事冠军就是在意大利斩获的赛勒早已把那里当成自己的家。科尔蒂纳丹佩佐冬奥会比赛中，他第一次将自己满溢的天赋展现在全世界面前。也许是宿命使然，滑降比赛是1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会的第一个竞赛项目。赛勒凭借疯狂的表现以领先第二名瑞士选手雷蒙德·费莱2.5秒的优势夺冠。大回转项目上，赛勒的夺冠优势更大，领先亚军6秒之多。但是最精彩的比赛当属回转比赛，那场比赛前，赛勒由于起床晚了导致抵达出发点时迟到。但是在比赛中，他用超凡表现回应了外界的期待，击败了日本选手猪谷千春夺冠。

绝对巨星

在那个年代，世人从未见过如此现象级的表现。1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上，赛勒还赢得了全能赛冠军，但是当时全能项目并非冬奥会官方竞赛项目，因此那个冠军只是被认定为世锦赛冠军。之后的两年，赛勒统治了世锦赛，斩获3金1银。而赛勒的运动生涯也即将画下休止符。

在多部电影献唱、表演（经常展现他的滑雪天赋）后，赛勒决定退役，开启了他同样辉煌的演艺生涯。此后的纪念，他还会出现在高山滑雪赛场，他还曾经单人奥地利国家队的技术总监，培养出了新一代奥地利滑雪现象级选手——弗兰茨·克拉默。之后他出任久负盛名的滑雪世界杯基茨比厄尔站哈赫嫩卡姆赛赛事总监。

1999年，他被授予奥林匹克勋章并当选奥地利世纪最佳运动员。2009年赛勒与世长辞。他的葬礼在传奇赛道哈赫嫩卡姆赛道脚下举行。大批人参加了他的葬礼，以纪念这位在雪道和舞台上都取得了辉煌成就的明星。