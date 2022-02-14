北京冬奥会女子滑降前瞻： 赛程及值得关注的选手

滑降被认为是高山滑雪最精彩的项目，女子比赛是2022年北京冬奥会上最受期待的一项比赛。

比赛定于北京时间周二（2月15日）11:00（欧洲中部时间4:00，太平洋标准时间周一19:00）在距离北京市中心100公里的延庆国家滑雪中心举行。

女子赛道起点较低，全长2704米，比男子（3152米）赛道短了约400米。

瑞士选手普里斯卡·努弗尔和乔安娜·海伦是在比赛前一天的两次训练滑中速度最快的选手。

卫冕冠军索菲亚·高吉亚希望成为继德国选手卡特亚·塞辛格（1994-1998）之后第二位在滑降比赛中卫冕奥运冠军的运动员。

2018年平昌冬奥会上，高吉亚成为1952年以来首位赢得该赛事的意大利运动员。1月23日，她在科尔蒂纳遭遇车祸，但她努力与时间赛跑，赶上了个人第二次冬奥会比赛。

自1948年以来，加拿大的凱琳·李-加特納（1992年）和美国的林塞·沃恩（2010年）是仅有两位在滑降比赛中赢得金牌的非欧洲运动员。

值得关注的选手

高吉亚 (意大利): 卫冕冠军，2021世界杯总冠军，在2021-2022赛季的5场世界杯比赛中赢了4个冠军，但自1月的车祸之后就没有参加比赛。

拉拉·古特 (瑞士): 考虑到高吉亚的健康状况，这位30岁的瑞士选手很可能会成为夺冠最大热门选手，她希望在2022年北京冬奥会上赢得第三枚奖牌。此前她已在超级大回转比赛中获得了金牌，在大回转比赛中获得了铜牌。此外，她在2014年的索契和2021年科蒂娜世界锦标赛上都收获了一枚铜牌。

科琳娜·苏特 (瑞士): 由于在训练中受伤，这位卫冕世锦赛冠军本赛季开局慢热。但就在北京冬奥会开幕前几天，她在加米什·帕滕基琴的经典滑降比赛中取得了胜利。

基拉·魏德勒(德国): 2021科尔蒂纳世锦赛银牌得主，25岁的德国人本赛季收获了两枚奖牌。

拉莫娜·西本霍弗 (奥地利): 奥地利选手在今年1月份的比赛中两次登上领奖台，列滑降排行榜第3位，状态正佳。

米丽亚姆·普赫纳 (奥地利): 这位德国选手希望在北京冬奥会超级大回转银牌的基础上再添一枚奖牌，她在本赛季已经两次登上滑降比赛的领奖台。

拉格希德·莫温克尔 (挪威): 这位2018年平昌冬奥会银牌得主在膝盖韧带严重受伤后已经恢复到最佳状态，在最近三场世界杯比赛中两次进入前10名。