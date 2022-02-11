斯科蒂·詹姆斯：“肖恩·怀特是我仰慕并希望成为的人”

在赛场，他们是竞争对手。一起竞争奥运金牌的对手。

2月11日参加2022年北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧决赛的12位选手在赛场上互相激发着彼此的潜力。

收获银牌的澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯表示：“今天的比赛是很大的挑战。所有选手都表现的非常好。今天能够登上领奖台让我激动的说不出话了，我很开心。这是一个很大的成就，我的意思是，整场比赛的水平很高。比赛中我准备了不同的比赛计划，但是最终结果就是这样，这几个结果我很满意。”

走下赛场后，詹姆斯表示他能够和自己尊重的偶像——冬奥三金得主肖恩·怀特同场竞技他感到很开心，虽然压力也会很大。

决赛结束后，詹姆斯表示：“在这里和他一起比赛，包括之前那么多年一直跟他一起参赛那种感觉很疯狂的。有些话我之前一直没说，那就是和肖恩·怀特这样的传奇选手一起比赛很有趣，但是同时难度也真的很大。他是我仰望已久的偶像，我小时候他就是激励我坚持下来并朝着他的方向努力的人。”

“我已经达到了一定水平，比赛中也有竞争力，但是我对他依然非常尊敬。比赛中，我需要将这种尊重放倒一遍，因为我们来这里都是为了赢得奖牌。能够感受他的情绪，看到他在比赛中完成自己的动作，成为他的对手，那种感觉令人难以置信。坦白讲，能够和他一起参加北京冬奥会以及之前的平昌冬奥会，我感到三生有幸。祝你一切顺利。”

詹姆斯说上述话时，怀特就在他的身边。对于詹姆斯的话，怀特表示，我的想法完全一致。

两人之间的竞争关系已经持续很多年了，四年前的平昌冬奥会，詹姆斯收获铜牌，怀特摘得自己的第三金。

怀特强忍泪水说道：“我为你感到自豪，资格赛时他们问我心中的夺冠热门，这些年来你一直在我的运动生涯中，伴随我每一场比赛。不好意思，今天我有点激动。我为你感到自豪！真的！我做哪些动作的时候很费力，而我看你轻而易举就完成了。看到你完成这样的动作，那感觉太棒了。”

有了这两位选手的存在，才有了单板U槽运动这些年来的发展。