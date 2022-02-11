肖恩·怀特辉煌运动生涯在北京冬奥会精彩落幕

2022年北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧决赛中，手握冬奥3金的卫冕冠军肖恩·怀特在张家口运动滑雪公园用一场精彩的表演为自己的冬奥生涯画下了休止符，最终排名第四。日本名将平野步梦摘得冠军，澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯收获银牌，瑞士选手扬·舍雷尔摘得铜牌。

赛后接受Olympics.com采访时，怀特表示：“结束了，我送了一口气。”

决赛中第1滑，怀特得到72分并充分热身。第2滑，怀特就用一套高难度表现砍下85分。这套动作中包括以个1400和背靠背1260。

征战第五届冬奥会力争一枚奖牌的怀特知道要想实现目标他必须要在最后一滑更进一步。

但是最终，他在第3次滑行中出现失误，结束了自己的单板滑雪比赛生涯。

赛后接受采访时，肖恩怀特对Olympics.com的记者说道：“结束了，我松了一口气，我本来希望在我生涯最后的一场比赛里能有更好的表现。”

对于自己的“最后之舞”，怀特原本有更高的期待，想登上领奖台的。但是身体的原因以及对手的高水平表现让他未能如愿。即使如此，他依然对于自己的告别战感到满意：“其实，（表现未达预期）是有原因的，我的后卫和腿都有点不舒服，有点酸疼，也许是因为紧张吧。竞争很激烈，我完成了自己能做的事情，获得第四名我很自豪。”

“当然，如果能够获得第三名就更好了。不过如果真得第三名，我可能就会想着要是第二就好了。作为一位参赛者，我永远都想要更好，但是我为自己感到自豪。我将漫长的运动生涯和我心爱的单板滑雪留在身后了，我也留下了传承。”

“每一个瞬间都让我感到自豪，谢谢单板滑雪，感谢所有观看比赛的人，对于未来我已经迫不及待了。”

说道这里的时候，怀特的心情非常激动，眼睛里已经泛起了泪花。但是他收拾了一下心情后继续和我们分享自己的未来计划。

“关上一扇门的同时，另一扇门又打开了，我已经迫不及待想要去激励年轻的一代。我7岁时就有赞助商了，那时我就有了自己的第一块滑板，我一直在想，也许我应该成为年轻一代的赞助者。领路人。帮助他们，为他们的运动生涯指明道路。和他们分享我运动生涯中总结的经验和教训。”

“甚至连斯科蒂·詹姆斯都说：我要再战一届，如果你能帮助我电话….所以谁知道未来会发生什么呢？我和愿意继续以其它的方式和角色同这项运动连系在一起，所以大家还会经常看到我的。”

他也没有排除担任教练的可能。

“我也愿意参与其中，如果有人值得我去执教，然后也希望我去帮他，我会感到很荣幸。我喜欢和他们一起继续滑板事业。”

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