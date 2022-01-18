2022年北京冬奥会单板滑雪观赛指南

做好准备，迎接2022年北京冬奥会上那些令人叹为观止的高难度翻转、跳跃吧！

单板滑雪是北京冬季奥运会15个运动项目之一，比赛从2月5日星期六开始，至2月15日星期二结束。总共会有119名女子选手和119名男子选手争夺11个项目的奖牌。

单板滑雪亮相冬奥会已有24年的历史。2022年北京冬奥会新增了首个男女混合项目——障碍追逐混合团体赛。单板大跳台项目在2018年平昌冬奥成功亮相后，也将继续出现在北京冬奥单板滑雪竞赛项目表当中。

通过本文一起来了解赛程安排和观赛指南。

延伸阅读：2022年北京冬奥会单板滑雪，你要知道的5件事

2022年北京冬奥会单板滑雪项目介绍

平行大回转：两名运动员在平行赛道上并排滑 下，率先越过终点线的选手获胜并进入下一轮。

单板障碍追逐赛：6名选手在下坡赛道上比赛（类似于BMX小轮和摩托车越野赛），率先抵达终点的三位选手晋级下一轮。

坡面障碍技巧：坡面障碍技巧运动员在赛道上单独滑行完成比赛，期间需要借助赛道上的装置完成技巧展示。赛道通常有6段——3个跳台和3段滑行轨道。

大跳台：大跳台比赛每次滑行只需要运动员完成一次高难度跳跃。运动员从陡坡上滑下获得加速度，之后利用起跳台完成空翻、转体、抓板等高难度动作。

U型场地技巧：运动员在U型的槽子里比赛，场地有22英尺（6.7米）深。运动员在U型场地中来回穿梭并借助侧壁腾空做出高难度动作。

2022年北京冬奥会明星选手

平行大回转：

在女子组比赛中，捷克名将埃斯特·莱德茨卡的目标是卫冕（她同时还是平昌冬奥高山滑雪女子超级大回转项目的金牌得主）。在这个项目上，她将迎来平昌冬奥会铜牌得主霍夫迈斯特的挑战。

韩国选手李相昊在上届冬奥会上获得了银牌，北京冬奥会上他将是男子平行大回转的夺冠热门。ROC选手德米特里·罗吉诺夫、意大利选手阿隆·马奇和安德里亚斯·普罗梅格都将是强有力的竞争者。

单板障碍追逐：

在女子组比赛中需要关注捷克选手伊娃·萨姆科娃，她深知登顶冬奥最高领奖台需要付出怎样的努力。在2014年索契冬奥会赢得冠军的她在2018年平昌冬奥会上收获了铜牌，金牌由意大利的米凯拉·莫伊奥莉摘得。北京赛场上，来自英国的世锦赛冠军夏洛特·班克斯和澳大利亚的贝尔·布罗克霍夫也是奖牌的有力争夺者。

男子组，奥地利选手亚历桑德罗·海默尔在过去三个赛季状态火热，连续三次赢得水晶球奖。同样值得关注还有加拿大人艾略特·格隆丁和奥地利的雅各布·杜塞克。

新增的混合团体比赛中，澳大利亚、意大利、捷克和法国占有优势，有望创造历史，赢得这个项目的冬奥首金。

坡面障碍技巧/大跳台：

在这两个项目上，会有很多运动员兼项的情况出现。因此有可能会出现一位运动员在两个项目上都登上领奖台的情况出现。

在女子组比赛中，请关注大跳台奥运冠军安娜·加瑟尔，她的优势明显。北京冬奥将是她的第三届冬奥征程，她期待在坡面障碍技巧比赛中也能取得好成绩。但两届坡面障碍技巧冬奥冠军美国选手杰米·安德森将向她发起挑战。杰米·安德森已经多次证明了自己全面的身手，届时的比赛定将非常激烈。在2021年世锦赛上，安德森排在新西兰的佐伊·辛诺特之后，获得亚军。

世锦赛坡面障碍技巧冠军、大跳台铜牌得主马库斯·克莱弗兰是男子组的夺金热门。加拿大拥有众多重量级选手，包括平昌冬奥会男子大阪大跳台冠军塞巴斯蒂安·托坦特、两届坡面障碍技巧冬奥铜牌得主马克·麦克莫里斯和2018年平昌冬奥坡面障碍银牌得主马克斯·帕洛特。

别忘了强大的美国队中的领军人物——奥运冠军雷德·杰拉德，还有2020年洛桑冬青奥会坡面障碍冠军达斯蒂·亨里克森。

U型场地技巧：

女子组方面，在经历又一个完美的赛季后，卫冕冬奥冠军克洛伊·金无疑是夺牌热门。她将带着世锦赛冠军和世界极限运动会冠军的光环来到北京。但她的美国队友、世锦赛亚军麦迪·马斯特罗将向她发起强势挑战。而中国名将蔡雪桐（9次水晶球得主）、刘佳宇（2018年平昌冬奥亚军）将借助主场优势力争奖牌。

男子组比赛看点更多，U型场地技巧之王、三届冬奥冠军肖恩·怀特将第五次出征奥运。但是，在2018年平昌冬奥会上最后一滑力挽狂澜成功登顶之后，他已经缺席了3年的比赛。在他不在的日子里，赛场风云大变。多位日本运动员在世界排名上名列前茅，两届奥运银牌得主平野步梦、2021年世锦赛冠军户冢优斗和2020年洛桑冬青奥会冠军平野流佳将展开激烈较量。

北京冬奥单板滑雪赛程

场馆：云顶滑雪场、首钢大跳台

日期：2月5日至2月15日（以下所有时间均为北京时间，UTC+8）

2月5日 星期六

10:45-11:45女子单板坡面障碍技巧资格赛第1轮

11:47-12:47女子单板坡面障碍技巧资格赛第2轮

2月6日 星期日

9:30-9:55女子单板坡面障碍技巧决赛第1轮

9:57-10:22女子单板坡面障碍技巧决赛第2轮

10:24-10:49女子单板坡面障碍技巧决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

12:30-13:30男子单板坡面障碍技巧资格赛第1轮

13:32-14:32男子单板坡面障碍技巧资格赛第2轮

2月7日 星期一

12:00 - 12:25 男子单板坡面障碍技巧决赛第1轮

12:27 - 12:52 男子单板坡面障碍技巧决赛第2轮

12:54 - 13:19 男子单板坡面障碍技巧决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

2月8日 星期二

10:40-11:05 女子平行大回转资格赛

11:07-11:32 男子平行大回转资格赛

11:34-11:59 女子平行大回转淘汰赛

12:01-12:26 男子平行大回转淘汰赛

14:30-14:48 女子平行大回转1/8决赛

14:48-15:06 男子平行大回转1/8决赛

15:06-15:15 女子平行大回转1/4决赛

15:15-15:24 男子平行大回转1/4决赛

15:24-15:30 女子平行大回转半决赛

15:30-15:36 男子平行大回转半决赛

15:36 女子平行大回转小决赛-奖牌项目

15:43 男子平行大回转小决赛-奖牌项目

小决赛后，女子平行大回转大决赛 - 产生奖牌获得者

小决赛后，男子平行大回转大决赛 - 产生奖牌获得者

2月9日 星期三

9:30-10:19 女子单板滑雪U型场地技巧资格赛第1轮

10:21-11:10 女子单板滑雪U型场地技巧资格赛第2轮

11:00-11:45 女子单板障碍追逐种子第1轮

11:55-12:25 女子单板障碍追逐种子第2轮

12:30-13:19 男子单板滑雪U型场地技巧资格赛第1轮

13:21-14:10 男子单板滑雪U型场地技巧资格赛第2轮

14:30-15:04 女子单板障碍追逐1/8决赛

15:07-15:25 女子单板障碍追逐1/4决赛

15:28-15:38 女子单板障碍追逐半决赛

15:45 女子单板障碍追逐小决赛

小决赛之后，女子单板障碍追逐大决赛 - 产生奖牌获得者

2月10日 星期四

9:30-9:55 女子单板U型场地技巧决赛第1轮

9:57-10:22 女子单板U型场地技巧决赛第2轮

10:24-10:49 女子单板U型场地技巧决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

11:15-12:00 男子单板障碍追逐种子第1轮

12:10-12:40 男子单板障碍追逐种子第2轮

14:00-14:34 男子单板障碍追逐1/8决赛

14:37-14:55 男子单板障碍追逐1/4决赛

14:58-15:08 男子单板障碍追逐半决赛

15:15 男子单板障碍追逐小决赛

小决赛后，男子单板障碍追逐大决赛 - 产生奖牌获得者

2月11日 星期五

9:30-9:55 男子单板U型场地技巧决赛第1轮

9:57-10:22 男子单板U型场地技巧决赛第2轮

10:24-10:49 男子单板U型场地技巧决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

2月12日星期六

10:00-10:24 混合团体障碍追逐1/4决赛

10:30-10:42 混合团体障碍追逐半决赛

10:50 混合团体障碍追逐小决赛

小决赛后，混合团体障碍追逐大决赛 - 产生奖牌获得者

2月14日星期一

9:30-10:14 女子单板大跳台资格赛第1轮

10:15-10:59 女子单板大跳台资格赛第2轮

11:00-11:45 女子单板大跳台资格赛3轮

13:30-14:14 男子单板大跳台资格赛第1轮

14:15-14:59 男子单板大跳台资格赛第2轮

15:00-15:45 男子单板大跳台资格赛第3轮

2月15日星期二

9:30-9:50 女子单板大跳台决赛第1轮

9:52-10:12 女子单板大跳台决赛第2轮

10:15-10:35 女子单板大跳台决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

13:00-13:20男子单板大跳台决赛第1轮

13:22-13:42男子单板大跳台决赛第2轮

13:45-14:05男子单板大跳台决赛第3轮 - 产生奖牌获得者

2022年北京冬奥会单板滑雪观赛指南

单板滑雪运动需要运动员具备多种不同的技能，裁判将从几个考量点出发为选手打分。U型场地技巧和坡面障碍技巧项目上，裁判将根据运动员的动作幅度、难度、变化、执行力等方面打分。在坡面障碍技巧项目中，总得分由60%的技巧分和40%的综合印象组成。在大跳台比赛中，运动员的打分维度包括难度、执行力、幅度和落地。在空中完成技巧并能控制好落地的运动员将获得更高的分数，落地不稳会被扣分。

2002年盐湖城冬奥会U型场地技巧金牌得主凯利·克拉克对北京冬奥单板U型场地比赛寄予厚望。在过去的冬奥会上，肖恩·怀特等明星在最后一轮“放大招”，一举赢得胜利。但克拉克认为这次将会不一样。

“就目前的运动员水平而言，我不认为仅仅靠一个绝招就能赢得比赛。我觉得你必须有一整套动作，涵盖丰富技术动作和技巧。我期待今年的单板滑雪比赛，我认为竞争会非常激烈。”——凯利·克拉克对Olympics.com说

自从上届冬奥会以来，女子单板滑雪运动发展迅速，克拉克预测本届冬奥会女子单板赛事的竞争将会非常激烈，她表示：“我们将在女子前三名选手的比赛中看到多个Double corks动作。”Double corks是指运动员在一次转体过程中完成两周翻转，这需要更长时间的空中停留。

这位两届冬奥铜牌得主也为看到更多的女子选手做出逆足动作而倍感兴奋。逆足是指运动员将不擅长的脚放在前面，这种姿势对于运动员而言难度更大，如果成功他们也将会获得更多分数。

对于男子组比赛，克拉克认为本届冬奥会的比赛将会是“继续进化的一届”。外转斜体空翻三周转体四周(Frontside Triple Cork 1440）这个动作出现的频率越来越频繁，观众也对它越来越熟悉。这个动作难度极大，运动员在腾空过程中还需要作出抓板动作。

平野步梦在去年12月的比赛中完成了Triple Cork动作，创造了历史。人们期待在北京冬奥会上能够再次看到这个动作。