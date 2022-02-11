2月11日单板滑雪U型场地技巧决赛：平野步梦摘金 肖恩·怀特无缘奖牌

北京时间2月11日，北京冬奥会单板滑雪U型场地技巧决赛在张家口云顶雪场打响。美国名将肖恩·怀特、澳大利亚选手斯科特·詹姆斯与日本选手平野步梦、平野流佳展开了激烈的竞争。

决赛分三轮进行，取运动员的最高得分作为最终有效成绩，参赛选手们可以有足够的空间展示自己的才华。在第一轮比赛中，美国名将、三届冬奥金牌得主肖恩·怀特顺利完成滑雪和跳跃动作，得到了72.00分。澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯在跳跃落地时出现失误，只拿到16.50 分。日本名将平野流佳也因失误得到13分，他的同胞，资格赛排名第一的平野步梦一上来就挑战高难度，连续成功完成两次1440和两次1260，但非常遗憾在后边的跳跃时出现失误，得到33.75分。美国选手泰勒·戈尔德在首轮滑出81.75分，暂列第一。

第二轮，肖恩·怀特继续着稳定的发挥，他连续完成1440、反脚1080、内转两周1260、外转两周1260及sky hoop标志性动作，美国老将的动作非常流畅，得到85分。随后，平野流佳的第二滑还是出现失误，只得到11.75。

接下来，澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯上演了精彩的表演，他把两个1440镶嵌到整套动作中，还有两个1260和反脚方向内转的1260高难度，这一套表演得到了92.50分。相信这样 的动作也给后边出场的平野步梦千万不小的压力。随后，日本选手用三个1440，外转和内转两个两周1260这样的高难度动作得到91.75分。次轮过后，斯科蒂·詹姆斯排名第一，平野步梦排名第二，瑞士选手扬·舍雷尔排在第三。

怀特挥手告别 照片出自： 2022 Getty Images

运动员在第三轮的表现将决定奖牌的最终归属，第五次登上奥运舞台的肖恩·怀特也将完成他职业生涯的最后一跳。但这位美国老将遗憾地以一个失误结束了比赛，但他还是赢得了现场一片掌声。这样，三次冬奥会金牌得主无缘在北京冬奥会上再次收获奖牌。

随后，澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯戴着他幸运的红色手套出场，他先是完成了一个反脚后刃1260，但在后边的跳跃时稍有失误，他在这轮得到47.75分，最终的有效成绩是92.50分。

最后出场的平野步梦将决定今天的大赢家，他的最后一滑非常成功，最高高度达到5.5米，还完成了三个1440的翻转，两个1260，还有一个三周1440。他的精彩表演得到96分的全场最高分，收获了这枚宝贵的金牌。斯科蒂·詹姆斯摘得银牌，瑞士选手扬·舍雷尔排在第三，收获铜牌。肖恩·怀特最终排名第4位。