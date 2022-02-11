肖恩·怀特回顾过去、展望未来：“感谢单板滑雪”

肖恩·怀特退役了。在2022年北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧决赛中，这位拥有辉煌成就、卓越生涯的冬奥三金得主在生涯最后一战中拼到了最后，最终距离登上领奖台只差一名。

在张家口云顶滑雪公园的决赛尘埃落定后，肖恩·怀特接受了Olympics.com的深度采访。

他和我们分享了自己的童年经历，当年由于经济原因，他们无法支付在加州滑雪胜地过夜的住宿费，因此他的父亲租了一辆小货车，带着他在山区露营。说道这里时，怀特的声音颤抖了。

“我爱我的家庭，他们一直以来都特别支持我，尤其是我妈妈。我妈觉得我在都灵赢得一枚金牌后已经很好了。而我是那种不断挑战自己的人，即使我在索契表现低迷之后我依然斗志很盛，想要在平昌将金牌夺回来。”

20年前，当他在精英赛上一鸣惊人后，从那时开始他就开始成为单板滑雪领军人物。

“看看现在的U槽，我记得我刚开始滑雪的时候，我们的U槽都是用铲子挖出来的那种。”

“好多现在采访我的人都和我年龄差不多，他们当中很多人都是我曾经一起比赛的对手。

能够在这个年纪依然参加冬奥会，我感觉非常光荣，能够有这样最后一个机会和大家告别、道谢。

我感觉上天眷顾我。”从他说话的状态看，我们能够明显感受到他的疲惫和激动的心情。

怀特能够取得如此荣耀不仅是因为他与众不同的天赋，周围人的支持同样非常重要。

怀特最近接受《人物》采访时表示，现在的他能够理解其它老将抱怨不期而遇的伤病时心理是怎样的感受了。随着单板滑雪手的能力下降，怀特认为这件事不仅关乎自尊，更关乎运动员的安全。

保证怀特能够在35岁“高龄”依旧能够处在顶尖选手行列的人是他的理疗师艾瑟尔·李。此前曾和大小威共事的她已经和怀特合作7年了。

李在接受《人物》采访时谈到怀特资格赛比赛后的经历时透露道：“昨天他比赛结束后，我们做了一个很长时间的护理。”

“我的想法是给他做全身护理，确保他身上没有任何地方发紧。因为我知道他们在比赛的时候，对于身体的要求非常高。我的任务就是避免他受伤。”

艾瑟尔认为身体健康只完成了一半任务。他继续说道：“另外一半是恢复、护理、保持良好的身体状况。”

“这方面是人们还没有完全了解到的，而这才是身体护理师确保你全身健康最关键的职责所在。”

当然了，伤病是单板滑雪运动员不可避免的事情。

肖恩·怀特和教练托马斯、理疗李在北京冬奥会单板U型场地决赛后合影 照片出自： 2022 Getty Images

2018年平昌冬奥会开赛5个月前，怀特面部遭遇重创，缝了62针。

受伤后，怀特一心想着重返单板训练场，而当时教练JJ·托马斯一直陪在他的左右。

托马斯接受《Spring Magazine》采访时说道：“那之后6周，我们就去奥地利训练了。当时我非常紧张，我不确定这样做是否安全。我一直劝肖恩，跟他说你应该好好养伤，但是他也一直在对我说不。”

“最终，我们在奥地利度过了疯狂但非常开心的一段时光。那段经历让他放松了一些，让他重返正轨。”

托马斯当时的做法就是给他做示范：“当时我很清楚肖恩的工作方式。”

托马斯曾经是肖恩·怀特的榜样，2002年盐湖城冬奥会之前，正是托马斯击碎了肖恩·怀特的冬奥参赛希望，当时怀特才15岁。最终托马斯赢得了盐湖城冬奥会铜牌。

托马斯说道：“我年轻的时候就和怀特竞争很激烈。随着我年龄增长，肖恩就开始统治这项运动了。”

托马斯经历索契冬奥会的失落两年后，从2016年开始担任怀特的教练。当时怀特被“模仿自己的榜样”这个想法吸引了。

“我7岁时就有赞助商了，那时我就有了自己的第一块滑板，我一直在想，也许我应该成为年轻一代的赞助者。领路人。帮助他们，为他们的运动生涯指明道路。和他们分享我运动生涯中总结的经验和教训。”

北京冬奥会亚军斯科蒂·詹姆斯就希望怀特能够帮助他变得更加成熟，在赛场上更进一步。

北京冬奥会比赛结束后，詹姆斯在和怀特聊天过程中表示：“如果你有时间，还有四年时间，我还需要一枚奖牌。如果你能帮我的话…”

感觉怀特并没有拒绝詹姆斯的提议，他也认为需要有传承。怀特对詹姆斯说：“我为你感到骄傲，真的！我做那个动作的时候挺费劲，而你几乎轻而易举就完成了。看到你完成那些动作，感觉真的太棒了。”

决赛当天，日本名将平野步梦是全场难度最大，完成度最高的选手。

三周空翻已经是如今单板滑雪男子选手的极限。怀特无法完成这个动作，但是平野步梦在第2滑和第3滑成功了，

怀特并没有自己被超越的不爽，听上去他对于这次精彩冬奥之旅以这样的方式结束感觉很满意。

“结束了，我感觉很释然。时间过得很慢，每个瞬间、每个小时都是如此，但是这很美。”

“完成自己的滑行，看着太阳从山一边升起来，看着造雪机在工作。那景象太美了。我们所处的地方非常美。”

“我就是想定格这个过程中的每一个瞬间，每一次欢乐。”

至于位居第四名，怀特说道：

“作为参赛者，我一直渴望更多。但是我很自豪。我将漫长的运动生涯和我心爱的单板滑雪留在身后了，我也留下了传承。”

“每一个瞬间都让我感到自豪，谢谢单板滑雪，感谢所有观看比赛的人。”