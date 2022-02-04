2022年北京冬奥会盛大开幕

赵伟昌、李琰、杨扬、苏炳添、周洋、赵嘉文、迪妮格尔·衣拉木江7位奥林匹克健儿将奥运火炬传递至开幕式现场，奥运火炬将盛大的开幕式推向了高潮。

开幕式的总导演张艺谋已经第二次担任奥运会开幕式的导演，这位三届奥斯卡奖提名导演在2008年为全世界带来了一场别开生面的夏季奥运会开幕式。本届冬奥会开幕式在开场便展现了大量中国传统文化元素，包括象征一年四季变化的24节气。北京冬奥会开幕当天是中国农历的“立春”，象征着生机勃勃。

在北京冬奥会开幕式的现场，由11600平方米的高清LED屏幕组成的中央舞台在整个仪式中模拟水晶般清澈的冰面。开幕式的主创团队利用人工智能、实时运动捕捉等高科技，实现了恢弘盛大的影音效果。

在运动员入场环节，来自奥林匹克发源地的希腊代表团第一个入场。共91个国家（地区）代表团的运动员经过“中国门”和“中国窗”走进国家体育场，“中国门”象征着中国敞开大门，欢迎世界各地的运动员。而透过“中国窗”，我们可以看到壮丽的风景。

开幕式上，演员们通过音乐、歌曲、舞蹈、创新技术和焰火等艺术形式为我们带来了精彩的演出。参与表演的并非专业演员，而是来自北京和河北的普通民众和学生。

国际奥委会主席托马斯·巴赫先生在开幕致辞中赞扬了运动员的坚韧不拔，盛赞他们通过体育运动激励了全世界。“你们在克服了许多挑战、经历了诸多不确定性之后来到这里。现在，你们的时刻已经到来，这是你们一直期盼的时刻，也是我们所有人期盼的时刻。”巴赫主席说，“我们一直与你们同在，支持你们，为你们欢呼。”

中国代表团入场 照片出自： 2022 Getty Images

北京冬奥会的奖牌争夺战将从2月5日正式打响，至2月20日闭幕，在7个大项、15个分项、109个小项的比赛中，共将产生109枚金牌，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会。