高山滑雪男子大回转奖牌赛：瑞士名将奥德马特首夺冬奥金牌 张洋铭徐铭甫顺利完赛

大回转是速度最快的高山滑雪技术型项目，运动员需要沿着赛道标注的轨迹完成比赛。比赛包括两次滑行，最终核算总成绩，用时最短者获胜。中国选手张洋铭和徐铭甫参加了今天的比赛。

在本赛季5场世界杯比赛赢得4冠的瑞士选手马尔科·奥德马特在第一轮滑出1分02秒93 ，排名首轮第1，第二轮滑出1分06秒42，总成绩2分09秒35，超过了排名第二的斯洛文尼亚选手克拉涅茨2分09秒54的成绩，夺得金牌，这也是瑞士人职业生涯的第一个奥运冠军。法国选手费弗尔用时2分10秒69，获得铜牌。

徐铭甫两轮成绩为2分33秒22，排名33位。张铭洋用时2分35秒17完赛，排名36位。两位中国选手都创造了自己的最好成绩。

“这太不可思议了，”奥德马特赛后说。“这是一个艰难的一天，两轮比赛之间等待了很长时间。有5个多小时，这很难保持专注。我在间隔时睡子几分钟。我从来没有梦想太多，但现在感觉仍然像是一场梦。”

斯洛文尼亚选手克拉涅茨同样觉得银牌是一个不可思议的收获，“我还不完全明白。在韩国（2018年平昌冬奥会）我是第四名，所以你永远不知道你是否还有机会为奖牌而战，在第一轮之后，我觉得也许比赛已经结束了，我没机会了。但是我在第二轮做得很好，难以置信。”