席弗琳完赛超级大回转：终于长舒一口气

在以0.79秒落后于领头羊、最后的金牌获得者瑞士选手贝赫拉米完成比赛后，席弗琳的脸上终于露出了笑容。她最后的排名是第9位，落后于排名第三的瑞士人吉辛半秒钟之多。

在当天的比赛中，席弗琳的滑行非常干净，在比赛中段降低了速度，但还是在超级大回转比赛中完成了比赛。“通过第四或第五个旗门真的不可思议，”赛后，她在接受欧洲媒体采访时说，“我也不是为了完成比赛，我只是在前进，滑出了不错的转弯，这是我应该做到的。在没有练习的情况下，还能做得更好。我有好的心态和正确原目标。”

最后，席弗琳说 ，“到目前为止，过去几周……情况并不像我预期的那样，我甚至没想过结果，我只是关注我在滑雪板上的感觉，这与我想象的可能不同。今天，我终于可以长舒一口气。”

席弗琳: 没想到人们这样友善

席弗琳曾考虑过放弃比赛，但在完成了在比赛坡面的训练后，才决赛参赛。在过去几天，她收到了很多支持她的信息，包括美国同胞、体操名将西蒙·拜尔斯。

“我觉得自己受之有愧。那么多人支持我，想让我振作起来，真是太疯狂了。”席弗琳在NBC节目中说，“我的表现不佳，没想到在这样的时刻……身边的人会这么善良……这是我的奥运经历中最令我惊讶的事。人们在我失败时表现得那么善良。我的意思是，这是失败——可以这么说，我接受这是失败。我很抱歉，但我也在努力，我为此感到自豪。我想今天我向自己证明了，我仍然可以相信自己的直觉，这真的非常非常强大。”

在比赛之前，这位26岁的选手在社交媒体上发帖说，“在过去的48小时里，我得到了很多支持，我要感谢所有人。”她继续补充道，“今天是超级大回转，超级大回转很有意思。有机会重新专注于一场新比赛，我不知道有多感激，我非常热爱这项运动。加油！”

在北京冬奥会上，席弗琳计划参加全部5项个人比赛，接下来她还将在2月15日参加滑降比赛，以及17日的全能比赛。她还在积极准备19日的团体赛。