2月11日高山滑雪女子超级大回转奖牌赛：瑞士选手夺金

超级大回转的比赛包含了滑降的速度，在此基础上又增加了大回转项目的转弯。40余名选手参加今天的比赛，包括中国选手倪悦名和孔凡影。值得庆祝的是，倪悦名成为在这个项目中首位完赛的中国运动员，孔凡影也顺利完赛。

在2月8日赢得单板滑雪平行大回转金牌后，捷克选手埃斯特·莱德次卡希望再次赢得双冠王。但第二位出场的捷克名将完赛用时1分13秒94，她的成绩很快被后边的选手超越，最终排名第5。莱德茨卡未能再次实现奖牌梦。

第11位出场的是美国名将席弗琳，她在此前的女子回转和女子大回转比赛中都未能顺利完赛，这位两次奥运高山滑雪冠军的表现也吸引着全世界的目光。今天，26岁的冬奥2金得主在超级大回转比赛的状态还不错，并用时1分14秒30完成比赛，最终排名第9位。

倪悦名是第一位参加冬奥会高山滑雪女子超级大回转的中国运动员，她用时1分22秒59完成比赛，首位完赛的中国运动员。第二次参加冬奥会的孔凡影是首次参加女子超级大回转的比赛，她在前段滑行非常出色，但在后段慢下速度，最后用时1分23秒51完成比赛。这样，两位中国选手都顺利完赛。

瑞士选手贝赫拉米以1分13秒51的成绩夺得金牌，奥地利选手普赫纳以1分13秒73的成绩摘得银牌，另一位瑞士选手吉辛用时1分13秒81获得铜牌。