高山滑雪女子回转-席弗琳再度首轮出局
这位两次奥运高山滑雪冠军在北京冬奥会上已经连续两次在首轮比赛中未能顺利完成比赛，遗憾出局。
作者: James Pratt
照片出自： 2022 Getty Images
米凯拉·席弗琳在2022年北京冬奥会上的噩梦仍在继续。周三（2月9日），这位冬奥高山滑雪双料冠军在第一轮比赛中仅完成了四道关卡，便在女子回转比赛中出局。
这是自2011年以来，这位美国选手首次连续两次未能完成比赛。就在周一，她在冬奥会大回转的卫冕之战上同样也是未能完成比赛。
这位26岁美国选手承认这是“巨大的失望”。“基本上还没怎么开始，一切就结束了。”
15日（本周五），席弗琳还将参加女子超级大回转的决赛。此外，她还将参加女子滑降和全能的比赛。
“我刚起步时就努力地滑，我尽了自己的全力。我在一个转弯时犯了一点小错误，我没有犯类似错误的空间。我计划走最具攻击性的路线，最具挑战性的路线。”席弗琳遗憾地说，“但我也知道这是最快的。我没有通过五个大门，所以我想事情就是这样。”
比赛结束后，席弗琳坐在一边，低着头，美国队的工作人员上前给予她安慰，“我想我只是想停下来，想想我到底做错了什么，”席弗琳说。当被问及感受时，这位六次世界冠军回答说：“非常糟糕，是的。不会永远这么糟糕的。我只是现在感觉很低落。”
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