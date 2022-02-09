高山滑雪女子回转-席弗琳再度首轮出局

米凯拉·席弗琳在2022年北京冬奥会上的噩梦仍在继续。周三（2月9日），这位冬奥高山滑雪双料冠军在第一轮比赛中仅完成了四道关卡，便在女子回转比赛中出局。

这是自2011年以来，这位美国选手首次连续两次未能完成比赛。就在周一，她在冬奥会大回转的卫冕之战上同样也是未能完成比赛。

这位26岁美国选手承认这是“巨大的失望”。“基本上还没怎么开始，一切就结束了。”

15日（本周五），席弗琳还将参加女子超级大回转的决赛。此外，她还将参加女子滑降和全能的比赛。

“我刚起步时就努力地滑，我尽了自己的全力。我在一个转弯时犯了一点小错误，我没有犯类似错误的空间。我计划走最具攻击性的路线，最具挑战性的路线。”席弗琳遗憾地说，“但我也知道这是最快的。我没有通过五个大门，所以我想事情就是这样。”

比赛结束后，席弗琳坐在一边，低着头，美国队的工作人员上前给予她安慰，“我想我只是想停下来，想想我到底做错了什么，”席弗琳说。当被问及感受时，这位六次世界冠军回答说：“非常糟糕，是的。不会永远这么糟糕的。我只是现在感觉很低落。”

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