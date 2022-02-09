2月9日高山滑雪女子回转奖牌赛：斯洛伐克夺金

斯洛伐克选手彼得拉·弗尔霍娃在第一轮用时52秒89，第二轮用时52秒09 ，全计1分44秒98，获得了自己的首枚冬奥金牌。这枚金也牌是斯洛伐克史上首枚高山滑雪项目的奥运奖牌。弗尔霍娃在2014年索契冬奥会上首次亮相，她的最好成绩是在2018年平昌冬奥会上取得，当时她在全能比赛中排名第5。在参加过的6次世锦赛中，她获得了四项比赛的奖牌——1枚金牌（2019年大回转），4枚银牌（2017年团体平行回转，2019年和2021年全能，2021年回旋），1个铜牌（2019年回转）。她还是卫冕世界杯总冠军、平行赛的冠军（2021年）。

奥地利选手卡塔琳娜·林斯伯格的第一滑用时52秒83，第二滑用时52秒23 ，合计1分45秒06，收获银牌。她曾在2018年平昌冬奥会上首次亮相，并在团体平行项目中获得银牌，还在回转赛中获得第8名。

获得铜牌的是瑞士选手温迪·霍尔德纳，用时1分45秒10。德国选手莱娜·迪尔最后一位出场，她的成绩将决定最终奖牌的归属，但她用时1分45秒17完赛，仅以0.19秒落后第三名，无缘奖牌。

两次奥运高山滑雪冠军得主，美国名将米凯拉·席弗琳在2022年北京冬奥会上的噩梦仍在继续，她在第一轮比赛中仅完成了四道关卡，便在女子回转比赛中出局。

这是自2011年以来，这位美国选手首次连续两次未能完成比赛。就在周一，她在冬奥会大回转的卫冕之战上同样也是未能完成比赛。这位26岁美国选手承认这是“巨大的失望”。“基本上还没怎么开始，一切就结束了。”

中国选手孔凡影在第一轮用时1:05.97完赛后，在第二轮比赛中用时1分05秒98完成了比赛，总用时为 2分11秒95，排名47位，是个人在冬奥会上的最好成绩。