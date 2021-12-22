北美国家冰球联盟球员将不会参加北京冬奥会，国际奥委会作出回应

即将在北京召开的2022冬奥会上，人们将不会看到北美国家冰球联盟球员的身影。

总部位于美国的NHL在周二（12月21日）宣布了这个消息，随后在周三奥林匹克官员确认了这个决定。

“国家冰球联盟尊重并钦佩我们的球员代表他们的国家去参加’强者中的强者’比赛的愿望。因此，我们也一直在延后作出决定的时间，同时探索每一个可以让我们的球员参加2022年冬奥会的可能性”，NHL专员加里·贝特曼在周三发布的一份声明中说。

“不幸的是，由于最近与新冠疫情有关的事件对NHL的常规赛季日程造成了严重的干扰—50场比赛被推迟到了12月23日之后，因此不可能再参与冬奥会了”，贝特曼说。

由于奥密克戎变体导致感染数量的增加，NHL暂停了从12月22日至25日假期间的比赛。

NHL球员也没有参加2018年平昌冬奥会。

联盟官员和球员同意退出冬奥会，国际奥委会对此回应如下：

"国际奥委会对NHL的赛程受到新冠疫情如此严重的影响而无法派出球员参加2022北京冬奥会表示遗憾。我们知道球员们错过了2018平昌冬奥会，是多么迫切希望参加北京冬奥会，因为在九月份与联盟和球员协会签署的协议恰恰就是由球员们主导的。当然我们很替他们失望，失去了成为奥林匹克运动员的机会。

尽管如此，我们也继续期待着来自世界各地其他精英冰球联赛的世界顶级冰球运动员来北京参赛。他们在平昌的表现为我们争取到了大量的国际观众，展示了激动人心、充满激情的冰球运动，和2018年一样，世界各地的球迷都会关注这次的比赛。"