瑞典、捷克、丹麦锁定北京冬奥会女子冰球最后三个名额

北京冬奥会女子冰球终极资格赛于11月11日打响。C组、D组、E组的资格赛比赛分别在捷克的*霍穆托夫、德国的菲森和瑞典的吕勒奥*打响。

各小组第一的球队将获得北京冬奥的资格，并与已经入围的中国队和日本队同处B组。

直到本周日的最后一个比赛日，12支参赛球队中的7支依然保留着入围2022年北京冬奥的机会，这些球队为最后3个席位展开了激烈的拼争。

C组：捷克创造历史（小组球队：捷克、匈牙利、挪威、波兰）

捷克VS匈牙利

在这场关键的比赛中，捷克队在主场没有令本土球迷失望，5比1击败了匈牙利。

本场比赛的对阵双方都没有参加过冬奥会，所以本场比赛对她们而言都是一次创造历史的机会。然而，主队在第一节取得梦幻开局，打进3个球。这让她们在最后两节比赛中则显得非常轻松。

捷克队主教练托马斯·帕西纳赛后说：“作为教练，现在终于有了一点喘息的空间。我们组建球队的工作很艰难，最好的两名球员都不在。我们将在12月再次汇合，然后在1月5日开始集中管理，两周后动身前往北京。”

挪威VS波兰

挪威队在周六（11月13日）与匈牙利的拉锯战中输球之后，重返胜利轨道，7-1战胜波兰。比赛中马特亚·费舍尔在每节比赛中都打入一球，实现了帽子戏法。

周六0-16大败于捷克队的波兰队本次参赛的目的则在于积累大赛经验。

D组：丹麦出线（小组球队：德国、丹麦、奥地利、意大利）

德国VS丹麦

周日多场决定性比赛中，第一支获得北京冬奥参赛资格的球队是丹麦队。她们常规时间与德国队战成2-2平后锁定D组头名。这样，丹麦女子冰球队将和男队一起携手完成冬奥会冰球首秀。

丹麦队此前4-0战胜意大利队、1-0击败奥地利，一路保持不败。此役面对东道主德国队在0-2落后的情况下追平了比分，展示出顽强的性格，让现场主队球迷陷入了沉静。

丹麦队在与德国队的比赛中只需要1分就可以锁定北京冬奥资格。马琳·弗兰德森在第二节比赛结束前突施远射，对方门将毫无反应，丹麦队扳回一球后仍以1-2落后。在第三局中，丹麦后卫格鲁德凭借一记反弹射门将比分扳平。之后丹麦人将平局保持到比赛最后。哨声响起，她们疯狂地庆祝锁定北京冬奥会参赛资格。

加时赛中，德国队虽然以3-2获胜，但这一阶段的胜利对主队来说已经于事无补。

作为赛前晋级热门，德国队在首战0-3不敌奥地利后出现形势变得复杂，导致最后一天的比赛中奥地利其实也有晋级的可能。

奥地利VS意大利

周日，奥地利队以6比1击败意大利队后，排名锁定D组第二，无缘明年初的中国之行。虽然她们在周四的首场比赛中以3-0击败了赛前热门德国队，但相较于无缘北京冬奥会的失望，这场胜利已经于事无补。在周六与丹麦队的比赛中，双方争夺非常激烈，丹麦人最终笑到了最后。这场唯一的败局也最终造成奥地利队无缘明年的北京之旅。

E组：瑞典入围（小组球队：瑞典、法国、斯洛伐克、韩国）

斯洛伐克VS韩国

斯洛伐克以7-1击败韩国队后，在E组中排名第三。两队在之前的比赛中都没有胜绩，所以本场比赛只是一场三、四名决定战，无关北京冬奥会入场券。

斯洛伐克队在与年轻的韩国队比赛中占据优势，韩国队的平均年龄仅为19岁。科伦科娃和库普科娃在比赛开始后的106秒内接连进球为比赛定下了基调。1-7落败的结果对韩国队来说仍有一丝安慰。因为与上一场以0-15大败瑞典队相比，这场的分差要小很多，而且她们也打进了本届赛事中本队的唯一进球。

瑞典VS法国

在当天的最后一场对决中，瑞典队在决定北京冬奥会参赛资格的关键比赛中击败了此前保持不败的法国队。经验丰富的瑞典队自1998年女子冰球成为冬奥比赛项目以来，就从未缺席过冬奥会，她们在这场胶着的比赛中以3比2获胜。

2022年北京冬奥女子冰球比赛参赛队伍包括：

A组：美国、加拿大、芬兰、我国、瑞士

B组：中国、日本、瑞典、丹麦、捷克