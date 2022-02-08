2022年北京冬奥会冰壶铜牌赛：瑞典9-3大胜英国夺得混双铜牌

瑞典队在国家水上运动中心（冰立方）赢得2022年北京冬奥会混双铜牌，比赛中他们凭借精彩的发挥9-3击败英国队。

奥斯卡·埃里克森和阿尔米达·德瓦尔击败卫冕世界冠军组合珍·多德斯/布鲁斯·莫亚特组合（世锦赛代表苏格兰参赛），后者在比赛中始终无法找到自己的手感和状态。

北京冬奥会上，瑞典队首次参加冬奥会冰壶混双比赛，比赛中他们进入状态非常快，第2局和3局连续取得分数，前四局过后已经8-1领先。面对如此大的差距，英国组合在顽强坚持两局之后感到无力回天，最终提前终止了比赛。瑞典队9-3获胜。

赛后，埃里克森对于自己的搭档大加赞赏，他表示：“这是一场完美的比赛，阿尔米达今天的发挥太厉害了。每一次投掷都达到了该有的效果，有她在，我的比赛轻松了太多。最后一场比赛赢得铜牌，这感觉非常好。”

阿尔米达·德瓦尔表示：“我们知道带走一枚奖牌总比空手而归要好。这对我们来说一种鼓舞，让我们毫无保留。这是我们最后冲击奖牌的机会了，我们没有什么顾虑，拼就完了。”

英国选手莫亚特赛后表示：“下半场我们看到了阿尔米达这一周来最好的表现，如此重要的比赛中有那样的发挥，让我印象太深了。她的发挥让我们比赛十分被动，最终只能背水一战了。”

多德斯谈到1-9落后时的心境时表示：“混双比赛中，任何事都可能发生。今天我们也在期待奇迹，但是最终没能发生。”