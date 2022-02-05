越野滑雪女子双追逐：挪威选手约海于格收获北京冬奥会首金

北京时间2月5日15点45分，北京冬奥会的首个奖牌比赛项目，越野滑雪女子双追逐的比赛在张家口国家滑雪中心打响，中国队有4名运动员参与这个项目的比赛，他们是池春雪、李馨、巴亚尼·加林、迪妮格尔·衣拉木江。

整场比赛分为两个阶段，第一阶段是传统技术，第二阶段是自由技术。比赛的赛道单圈长度为3.75公里，运动员完成2圈滑行即完成一个阶段的比赛。

第一圈3.8公里结束时，挪威选手约海于格排名第一，用时11:24.3 ，芬兰选手帕尔马科斯基位居第二，瑞典运动员卡尔松排在第三位。中国运动员中排位最高的是池春雪，排在35位。两圈传统技术滑行结束，挪威选手约海于格用时23:04.7率先进入换板区，并开始了自由技术的滑行。排名最靠前的中国选手依然是池春雪，排在35位。

后半程比赛开始后，约海于格依然以轻盈的步伐保持着一路领先，并最先结束了3圈的滑行。进入最后一圈的冲刺阶段，挪威人已经领先排名第二的瑞典选手卡尔松长达半分钟。排在第三和第四位结束第三圈滑行的是世界排名第一的ROC选手涅普里亚耶娃和奥地利选手施塔德勒贝尔。

比赛最后阶段，约海于格以绝对优势独自领跑，而第二集团的银牌争夺战则异常激烈。最终，挪威人以44分13秒7 第一个冲过终点，夺得了本届北京冬奥会的首枚金牌。ROC运动员涅普里亚耶娃用时44分43秒9获得银牌，奥地利选手施塔德勒贝尔以44分43秒9收获了铜牌。