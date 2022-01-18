2022年北京冬奥会越野滑雪观赛指南

2022年北京冬奥会越野滑雪比赛将会有296名运动参赛，其中包括男子、女子选手各148位。北京冬奥会越野滑雪的12个奖牌项目比赛将在张家口赛区的国家越野滑雪中心进行。

越野滑雪比赛对于运动员的体能消耗极大，通常运动员在抵达终点后都会因为筋疲力尽而倒在雪地上调整呼吸。

越野滑雪12个竞赛项目的争夺将在2月5日至20日展开。

通过本文了解详细赛程以及比赛的正确打开方式。

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2022年北京冬奥会越野滑雪竞赛项目

越野滑雪竞赛项目分为两类：耐力赛（长距离）和竞速赛（短距离），滑雪技术同样分为两类——自由技术和传统技术。

自由技术对于运动员蹬冰的动作不作限制，运动员滑雪的脚步动作和滑冰类似（八字形）。传统技术则要求运动员不得有任何蹬冰动作（侧蹬），运动员双脚交替滑行时，两个雪板必须平行。

越野滑雪的出发形式也分为两种：集体出发和单独出发。集体出发的形式类似于马拉松，单独出发的形式类似于自行车计时赛。

女子项目

10公里传统技术

7.5公里+7.5公里双追逐

短距离自由技术

团体短距离传统技术

4x5公里接力

30公里集体出发自由技术

男子项目

15公里传统技术

15公里+15公里双追逐

短距离自由技术

团体短距离传统技术

4x10公里接力

50公里集体出发自由技术

2022年北京冬奥会应该关注的越野滑雪明星

越野滑雪起源于挪威，“ski”一词来自古挪威语的“skid”，译为一截木棍。所以，挪威选手统治这项运动就不足为奇了。

挪威在冬奥会历史上共斩获121枚越野滑雪奖牌（包括47枚金牌），位居第一，遥遥领先排在第二位的瑞典（80枚奖牌）。

不过，历史可能会在北京冬奥会上改写，尤其是女子越野滑雪项目上。因为这项运动冬奥历史最成功的女子运动员、挪威传奇名将玛丽特·比约根在2018年平昌冬奥会后结束自己的奥运生涯，她曾斩获15枚奖牌，包括8枚金牌。

去年12月结束的滑雪巡回赛上，共有六个国家先后登上过女子10公里传统技术项目的榜首位置，分别是俄罗斯、挪威、芬兰、瑞典、德国和奥地利。

2018年平昌冬奥会团体短距离自由技术项目上，美国选手基甘·兰道尔和杰西·迪金斯爆出冷门，成为首位赢得冬奥会越野滑雪金牌的美国女子运动员，如此成就甚至令她们自己都没有想到过，比赛结束后，迪金斯甚至需要和队友兰道尔反复确认：“我们是刚刚赢得冬奥会冠军吗？”

本赛季，迪金斯的状态不俗，在滑雪巡回赛上位居第二，仅以1分之差落后于瑞典选手约翰娜·哈格斯特罗姆，后者也是北京冬奥会赛场值得关注的新星。整个赛事当中，迪金斯轻松取得积分榜的领先优势，如果不是第4站比赛（共6站）的摔倒导致她浪费了一些时间，她原本有望摘得巡回赛冠军。ROC选手娜塔丽娅·涅普里亚耶娃和瑞典选手埃巴·安德森分列滑雪巡回赛总排名的第三和第四名。

安德森的同胞弗里达·卡尔森在滑雪巡回赛上和迪金斯相撞后早早退赛，北京冬奥会上，她也是不可忽视的存在。在本赛季世界杯10公里传统技术比赛中，卡尔森击败过挪威名将特蕾泽·约豪格。

约豪格没有参加滑雪巡回赛，而是选择以训练来备战北京冬奥会。尽管如此，挪威人依旧是女子越野滑雪队的明星选手，有她在，挪威依旧是夺冠热门。2021年越野滑雪世锦赛在德国奥伯斯多夫举行，约豪格在那届赛事中赢得了4个项目的金牌：15公里双追逐、10公里个人自由技术、4x5公里接力以及30公里传统技术。6个项目中斩获4金的成绩让她傲视群雄。在约豪格未能夺冠的短距离和团体赛项目上，瑞典名将约娜·松德林登上最高领奖台。

2021年世锦赛只有1个项目未能夺冠、2018年平昌冬奥会两个项目未能夺冠的挪威男队是北京冬奥会越野滑雪比赛中应该关注的队伍，约翰内斯·霍斯弗洛特·克莱伯是队内最耀眼的明星。

跟随爷爷训练的克莱伯今年25岁，平昌冬奥会上斩获3金的他在2021年世锦赛上复制了在韩国的成功。

在滑雪巡回赛上，擅长短距离的克莱伯大放异彩，以将近2分钟的巨大优势摘得总冠军。他的同胞埃米尔·艾弗森在耐力项目上状态正佳，世锦赛上斩获50公里集体出发冠军。另外，挪威队还在世锦赛短距离传统技术以及15公里个人传统技术比赛中横扫领奖台，队内高手如云。

克莱伯最大的对手是ROC队的亚历山大·博尔舒诺夫，后者在滑雪巡回赛上同样取得佳绩，在总排名上落后于克莱伯位居第二。芬兰的伊沃·尼斯卡宁位居总成绩榜第三，北京冬奥会前状态不俗。在滑雪巡回赛上，他和姐姐科尔图·尼斯卡宁同一天摘得金牌。

2022年北京冬奥会越野滑雪赛程

比赛场馆：国家越野滑雪中心 - 张家口赛区

（所有时间均为北京时间）

2月5日

15:45 - 女子7.5公里+7.5公里双追逐

2月6日

15:00 – 男子15公里+15公里双追逐

2月8日

16:00 – 女子短距离自由技术预赛

16:50 – 男子短距离自由技术预赛

18:30 – 女子短距离自由技术四分之一决赛

18:55 – 男子短距离自由技术四分之一决赛

19:25 – 女子短距离自由技术半决赛

19:35 – 男子短距离自由技术半决赛

19:47 – 女子短距离自由技术决赛

20:00 – 男子短距离自由技术决赛

2月10日

15:00 – 女子10公里传统技术

2月11日

15:00 – 男子15公里传统技术

2月12日

15:30 – 女子4x5公里接力

2月13日

15:00 – 男子4x10公里接力

2月16日

17:00 – 女子团体短距离传统技术半决赛

17:40 – 男子团体短距离传统技术半决赛

19:00 – 女子团体短距离传统技术决赛

19:30 – 男子团体短距离传统技术决赛

2月19日

14:00 – 男子50公里集体出发自由技术

2月20日

14:30 – 女子30公里集体出发自由技术

2022年北京冬奥会越野滑雪观赛指南

运动员如果想要在冬奥会越野滑雪赛场取得成功，需要身体和心理的双重强大。北京冬奥会越野滑雪比赛在开幕式的次日开赛，全部比赛大2022年2月20日结束。

假设一个运动员已经确定身体、心理处在最佳状态，接下来他要关注的两个因素就是装备（可控）以及天气条件（不可控）。

雪板技术人员的作用非常关键，他需要根据比赛当天的天气和赛道雪况准备好运动员比赛使用的滑雪板。如果雪板上蜡过多的话，运动员在上坡赛道时将无法获得更多的摩擦力。下坡赛道太滑的话也会导致运动员有滑到的风险。如果雪板摩擦力太大的话，在平坦的下坡赛段，运动员将无法获得最大的速度。这些因素都是技术人员需要考虑的。

在双追逐比赛中，也会有类似F1赛车比赛当中类似的“换车轮”桥段，运动员在从传统技术转为自由技术时，需要以最快的速度完成雪板的更换。

下雪会改变赛道状况，如果气温太高或太低或者比赛过程中天气忽冷忽热，这些都会对赛道产生影响，同时也会影响运动员的发挥，无论运动员技术高低。

当然，运动员自身的失误当然也会影响比赛结果，比如集体出发比赛中，所有运动员一起出发，一位运动员倒地可能会产生多米诺效应，带倒一大片选手。那些运动员当中也许会有夺冠热门，也可能会有那些只有一次冬奥会参赛机会的无名之辈。

最终取得好成绩的，一定是能够克服上述所有因素影响的运动员。但即使他们在一天当中做到了，他们能否保证每天都做到呢？2022年北京冬奥会的比赛给您答案。