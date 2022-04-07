Make Life Skate Life：全新滑板公园为的黎波里贫困人口带去鼓励

对于利比亚首都的黎波里的滑板社区来说，即将有令他们倍感兴奋的事情发生。

Make Life Skate Life（简称：MLSL）是一个在服务水平低下的社区建立滑板公园的组织，他们将自己的最新创作带到了北非国家赞比亚的首都。滑板滑向新生活（Make Life Skate Life）

他们的目标很简单：提供一个安全、包容的空间，让人们可以走到一起，不分种族、性别或宗教，建立一个幸福的社区。

“体育，尤其是滑板，具有强大的力量。我认为人们被滑板所吸引的最主要原因是从这项运动当中所收获的益处，”MLSL创始人阿恩·希勒恩斯在接受Olympics.com采访时说道。

“滑滑板的时候，你是在户外，人是在运动中的，会让你感觉充满活力。即使只是在人行道上滑一滑也是一种很好的感受。我认为滑板能把人们聚集在一起的主要原因是它是相对比较新颖的（运动），能够引发好奇心。滑板运动中没有偏见和歧视，它不专属于任何人，同时它也是很容易接触到的运动。”

为了庆祝体育促进发展与和平国际日，让我们详细了解一下MLSL的工作人员是如何开展他们杰出的工作，以及他们是如何通过体育积极改变人们的生活的。

在的黎波里，贫困的利比亚人将通过“Make Life Skate Life”启动的新项目学习滑板运动。

MLSL诞生于2012年，当时希勒恩斯和朋友正带着滑板在印度旅行。

他们遇到了一群想要在自己社区修建滑板公园但是苦于没有建造经验的当地人。希勒恩斯当时就决定要做点什么，于是印度第一个公共滑板公园诞生了。

过去8年时间里，MLSL这个德国的非政府组织在世界各地建造了10个滑板公园，地点从伊拉克的难民社区到巴西的贫民窟。众筹和私人赞助相结合让他们的工作最终成为可能。

“我们只与已经存在的、活跃的、真正想创造一些东西的滑板社区合作，”希勒恩斯说。

“我们基本上是把滑板公园的建造者和滑板社区联系起来，疯狂的东西就这样应运而生。”——阿恩·希勒恩斯

为利比亚青年提供一个积极的出路

高达50%的青年失业率，流离失所导致的岌岌可危的生活条件、不稳定的政治局势，这是目前利比亚正在承受的问题。

MLSL清楚地认识到，该国的年轻一代迫切需要一个积极的出路，于是他们决定为这座城市修建一个滑板公园。

“吸引我们去的黎波里的部分原因是利比亚最近的事态发展，“阿拉伯之春”之后又是内战，”希勒恩斯透露。

“当我们接触到这个项目，并听说利比亚也有滑板爱好者的时候，我们才意识自己对这个国家及其人民的了解有多么不足，同时也激发了我们想要深入了解它的欲望。”

通过滑板克服差异

在美国驻利比亚大使馆以及赞助商的支持下，MLSL获得了足够的土地来建造一个800平方米的运动设施，该运动设施将免费向公众开放。

“获得签证通常是我们在执行这个项目中遇到的主要困难之一。请记住，利比亚几乎没有旅游业。”希勒恩斯说。

“但我们很幸运，的黎波里市政府非常支持我们的项目，他们非常清楚滑板运动能够带来的益处。

“利比亚可能是我们工作过的最保守的国家，毫无疑问，那里有很高的性别壁垒。然而，滑板的优点在于它的新奇以及兴奋人心的特点，以至于滑板能够让人们在面对差异时更倾向于克服差异。”

滑板公园建成后，MLSL计划通过开办性别平等的滑板班向参与者介绍这项运动，主要培训对象包括难民、国内的流离失所者和寻求庇护者。免费的滑板设备以及护具租赁系统将会投入使用，以确保任何人都可以使用到。

为了降低人们接触滑板运动的门槛，滑板公园和装备租赁全部免费。

为当地社区带来力量

最后，滑板公园将通过当地经营的商店以及招聘滑板教练和公园管理人员的形式来为当地提供就业机会。

希勒恩斯解释道：“对我们来说，确保当地运动员对此项目的所有权可能是最重要的一点。当地青年已经是规划和设计过程的一部分，他们还将协助滑板公园的建造，目标是在这个过程中让他们获得木材、混凝土和金属工程方面的基本技能。”

“从我们的经验来看，参与到项目的所有阶段这个事实，将会让参与者产生一种对最终这个滑板公园的拥有感。”

MLSL目前正在进行一项众筹活动，预计在2022年5月开工。

如果一切按计划进行，他们计划扩大在该国的影响，并为更多的个人提供机会，成为他们精彩社区的一部分。

“谁知道呢，也许有一天在利比亚的其它地方会有更多的滑板公园，这可能是团结利比亚全国滑板界的一种方式吧，也有助于利比亚整体的团结。”