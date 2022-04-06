NBA球星罗尔·邓如何为南苏丹的和平铺路

提到罗尔·邓，大多数人都知道他是一位篮球名将，当年NBA球队芝加哥公牛队的球员，入选过两届全明星。

但是不要忘记，他曾经也是一名来自南苏丹的难民。现在的他正通过体育的力量和他作为南苏丹篮球联合会主席的角色，以提供家园、促进和平、推动社区发展的方式帮助南苏丹完成重建。

邓的工作得到了多个奖项的认可，其中包括2008年联合国难民署颁发的人道主义奖。美国前总统巴拉克·奥巴马作为他的重磅粉丝之一，带头向这一成就致敬。

奥巴马曾经发言表示：“在一个充满冲突的世界里，我们最重要的义务之一是照顾无辜的受害者，很少有人比罗尔·邓更了解这一点。他致力于给数百万人带来希望，这是一种鼓舞，罗尔自己的人生本身就是一种示范。无论在球场内外，他都树立了卓越和服务的标准，所有美国人都可以从中获得灵感。”

在体育促进发展与和平国际日，我们来回顾这位篮球明星的励志历程，以及他如何利用体育打造一个更美好的世界。

效力于芝加哥公牛队时的罗尔·邓（右）防守勒布朗·詹姆斯 照片出自： 2011 Getty Images

邓出生在南苏丹，但并没有在那里生活很长时间。由于内战，父亲把3岁的他和他的八个兄弟姐妹带到了埃及，一家人挤在一个小公寓里生活。

正是在这里，年轻的邓遇到了NBA球星马努特·波尔，后者成为了他的启蒙教练，教会他如何打篮球。

“马努特支持正确的事情。他是非常有名的篮球运动员，在埃及每个人都在谈论他的身高。他总是致力于回馈社会。这就是他，篮球并没有改变他，”邓在去年世界难民日(6月30日)做客Olympics Instagram直播时说道。

“我迷上篮球是因为马努特利用休假时间去为南苏丹地区的人民提供帮助。如果我不是那种试图给自己祖国人民提供帮助的人，我永远也不会获得我曾经获得过的那样的机会。”

国际难民日罗尔·邓做客Olympics的Instagram直播间

罗尔·邓的NBA之旅

邓的父亲曾被捕入狱，最终在1993年获释。父亲与家人团聚后，他们一家人逃到英国伦敦开始新的生活。

没过多久，少年邓的篮球天赋就被一名美国球探发现了。球探为当时14岁的邓提供了奖学金，让他前往美国新泽西州的一所学员就读。就这样，这位年幼的篮球天才少年再次收拾行囊，开始在美国的另一种新生活。

这一决定获得了回报。之后在就读杜克大学学习一年之后，邓就在2004年NBA选秀中以第七顺位被芝加哥公牛队选中。

2006年，邓加入了英国国籍，并代表他的第二故乡参加了2012年伦敦奥运会。

在他15年的NBA职业生涯中，这位6英尺9英寸（2米05）的小前锋两度入选全明星，此外还入选了2011/12赛季最佳防守阵容。

尽管作为一个全球知名的篮球明星，邓的生活大多数时间都是在欧洲和美国度过。但是他从未忘记自己的“根”。

在他的职业生涯中，他始终致力于尽最大努力保护和改善难民的生活。

2005年，邓在南苏丹成立了罗尔·邓基金会，这是一个为年轻球员提供打篮球机会的非营利组织。之后，他又创办了一年一度的篮球训练营，取名为“邓篮球训练营”，旨在发掘英国最有天赋的篮球苗子。该训练营后来扩展到南苏丹，还涉及到生活在美国的南苏丹球员。

在2006年和2007年的夏天，邓还随NBA前往非洲、亚洲以及欧洲参加他们的社区推广计划“篮球无国界”活动，同时他还担任了几个慈善机构的形象大使，如英国儿童慈善学校家庭支持（UK children's charity School Home Support）、苏丹的难民迷途男孩（Lost Boys of Sudan for refugees）以及世界粮食计划署。

我从家人以及更衣室学到了东西，他们也从我身上学到了东西。我认为这就是体育和生活交集的地方。”罗尔·邓接受Olympics.com采访时说道。

邓慈善理念的核心是，场外的善举会带来场上的良好表现；好的球场表现反过来又会衍生出更多场外善举。

“体育真的能把人连系在一起。无论是团队运动还是个人运动，你都会和每个和你有共同目标的人走到一起。这很像一个家庭，你们一起努力做到最好，”他在Olympics.com的专访中继续说道。

“就像在生活中，你会经历伟大的赛季，也会有挫折。这时需要你回到训练场，尽你所能努力工作，鞭策自己。即使在你情绪低落的时候，队友和教练也会在那里支持你，让你重新振作起来。我从家人以及更衣室学到了东西，他们也从我身上学到了东西。我认为这就是体育和生活交集的地方。”

为南苏丹提供更多机会

2012年伦敦奥运会后，英国篮球的预算被削减。意识到此举将大大减少孩子们在基层参加体育运动的机会后，他在2014年成立了邓学院（DENG Academy）。

邓学院在他此前的家乡——伦敦布里克斯顿落地，其宗旨是激励年轻人，给他们提供一条展现潜力的道路，让年轻人追随邓的脚步走到这项运动的顶峰成为可能。

邓在他的职业生涯中能抽出时间来帮助这么多人，想想真是不可思议。他心中所想绝不是简单地在退休后有事做，维持这些项目。他希望能够大幅拓宽自己从事工作的受众群体。

2019年11月，他被任命为南苏丹蓝联主席，任期四年。

2022年2月，邓的基金会与美国国际开发署(USAID)合作，创建了南苏丹青年活动营（South Sudan Youth Activity Camp）。该项目传授篮球技艺以及重要的生活技能（比如如何预防冲突），希望以此来提高非洲国家年轻人的生活水平。

邓对篮球的贡献在2021年受到肯定，那年他收获了大英帝国勋章（OBE）。

他一如既往地选择不被这一荣誉冲昏头脑，在接受Olympics.com采访时他表示这只是他在实现帮助比自己处境更不幸之人过程中的附加收获而已。

“难民是幸存者。难民是别无选择，只能做出艰难决定的一群人。我们都热爱我们的家乡，但由于生存环境的原因，我们不得不做出艰难的决定，以获得更好的生活和机会。

“我出名是因为我在NBA取得了成功，人们认可我。但还有许多伟大的人，伟大的难民需要发挥他们的能力。我们的目标是继续现在的工作，这是我们的文化，我们必须继续这样做。”