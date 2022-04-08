扎伊纳布·侯赛妮：创造历史的难民运动员滑板助人的故事

出生就是伊朗难民的扎伊纳布·侯赛妮知道看不到机会是怎样一种苦涩的滋味。

通过奋斗，她成为一位热衷于帮助妇女和难民享受体育运动的积极分子。最终她也因此成为Skateistan的阿富汗国内负责人。

Skateistan是一个通过滑板运动和教育赋予世界各地贫困社区儿童权利的非盈利组织。随着滑板运动越来越受欢迎，侯赛妮的职责是借助这一趋势帮助阿富汗的下一代留在学校继续学习。

为了庆祝体育促进发展与和平国际日的到来，让我们走进侯赛妮的故事，了解她为了让弱势个体通过体育获得更为积极的生活所付出的种种努力。

Skateistan为来自世界各地的贫困儿童提供了滑板和学习的机会

尽管出生时就以难民身份在伊朗避难，但作为学校篮球队的一员，侯赛妮能够在体育运动中找到慰藉。

不过，她在十几岁时被迫暂别了这项运动，因为她没有在体育俱乐部注册所必须的法律文件。

最终，她回到了祖国阿富汗，但是境遇并没有得到改善。家中没有水电，生活困苦的她开始接触跆拳道运动。但是好景不长，她所在的俱乐部被警察勒令关闭，理由是开办了女子学员班。

“警方表示，女性参加体育运动，与男性在同一个俱乐部训练，或者使用相同的设备，都是不合适的。”2021年3月，侯赛妮在接受olympics.com采访时说道。

但是侯赛妮并没有被剥再次夺享受体育运动的机会。她加入了高中篮球队，这支队伍给女性提供了更多的机会。

“虽然我们没有足够的运动装备，甚至没有混凝土铺成的球场，但我们在训练中依然非常努力。因为只有这样我们才能参加临时比赛。我有通过尝试许多不同的运动来发现自己真正天赋所在的想法。现在的我是一名马拉松运动员！”她继续说道。

2015年，年轻的侯赛妮成为第一位参加阿富汗马拉松赛的该国女性选手，后来又成为第一位完成超级马拉松赛的阿富汗人。尽管在马扎里沙里夫的街道上训练对于她的安全没有保障，但她排除万难，最终取得了上述成就。

对于侯赛妮而言，帮助别人以及享受体育运动的重要性是相同的。

曾经一段时间，她在阿富汗为国际妇女组织工作，合同结束后，她也不知道下一步到底该做什么。这时，Skateistan走进了她的生活。

“我在招聘网站上找工作时发现Skateistan需要一名运动协调员。于是我就递交了简历。凭借自己的体育背景，最终我获得了这份工作。工作两三年后，一个名为“自由奔跑”（Free to Run）的组织要求Skateistan介绍一些女子运动员去参加超级马拉松赛。

“这是一段新“旅程”的开始。我们在训练和寻找跑步地点的过程中遇到了许多挑战；我们没有安保措施，也不能像其它国家的运动员一样在大街上跑。因此我们只能在自己花园里绕着圈的跑。我们曾经尝试过回到大街上训练，但是太危险了。我们意识到，阿富汗还没有准备好接受妇女在公共场合进行体育锻炼，所以家对我们来说就是当时最安全的地方。

“最终，我们得以与来自许多不同国家的运动员一起完成超级马拉松比赛，阿富汗进入了完成超级马拉松比赛的国家名单。”

SKATEISTAN纪录片截图

2020年，Skateistan决定在侯赛妮的家乡——阿富汗中部城市巴米扬创办一所新学校。有300多名儿童参加了开幕式。要知道，在之前政权更替期间，这座城市遭受了严重的人员伤亡。

同年晚些时候，Skateistan的励志工作得到了国际奥委会妇女和体育奖世界优胜者奖的认可。

侯赛妮在接受Skateism采访时说道：“我们的目标是赋予当地人民权利，培养未来的领袖，在每次滑板和创意课上，学生都有机会提名自己成为安全负责人或学生会成员。当选的学生有机会加入青年领袖计划，经过六个月的培训后，他们可以作为滑板辅导员或课堂辅导员将自己学到的知识分享给其他同学。

侯赛妮正在通过体育和教育改善很多年轻人的生活。她希望能够继续拓宽受众的界限，她的脑海中已经有一个鼓舞人心的目标。

“我真心希望有一天阿富汗能够没有失学儿童，”她继续对Olympics.com说道：“有些国内流离失所的儿童被迫逃离他们居住的省份，之后因为他们超过了小学的入学年龄上限，或者没有在公立学校注册所需的相关文件，所以不能上学。而Skateistan的主要工作目的就是解决这样的问题；学生可以来这里学习一年，然后我们为他们提供重新入学的合法手续。”

“滑板是对我们所有学生的一种奖励。我们给他们上课……然后我们要求他们在每节课后参加一个小时的滑板训练。滑板已经成为阿富汗女孩参与最多的运动，这都是因为孩子们，尤其是女孩们在Skateistan的帮助下有机会在一个安全的空间练习滑板。”