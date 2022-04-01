2024年巴黎奥运会赛程公布

经国际奥委会执委会确认，2024年巴黎奥运会赛程于2022年4月1日公布。

正式比赛将于开幕式（7月26日）前两天打响：橄榄球、手球以及足球比赛将于7月24日率先开赛。

巴黎奥运会将包括19个比赛日，所有比赛将于8月11日结束。

首枚金牌何时产生？

巴黎奥运会首金将于开幕式之后一天的7月27日产生。当天将会有8个运动项目展开决赛的争夺，包括自行车（女子和男子计时赛）、柔道、击剑、跳水、橄榄球、射击、游泳以及滑板。

黄金周末的奖牌狂欢

请在日历上做好标记！8月3日星期六和8月4日星期日，将会有15个运动项目展开决赛争夺。那个周末，我们将见证网球、乒乓球、柔道、击剑、田径、射箭、射击、公路自行车、高尔夫、马术、赛艇、竞技体操、羽毛球以及游泳运动奖牌获得者的诞生。

2021年8月8日奥运会交接仪式法国分会场现场图片 照片出自： 2021 Getty Images

游泳和田径奖牌赛将在晚间进行

游泳和田径决赛在晚间进行，其中游泳决赛将在巴黎拉德芳斯体育馆进行，田径比赛将在法兰西体育场进行。游泳运动首场决赛将于7月27日中欧时间20:30（北京时间28日2:30）进行，首场田径决赛将于8月2日中欧时间19:00（北京时间3日1:00）开赛。

霹雳舞将上演奥运会首秀

备受期待的奥运新项目——霹雳舞将于8月9日上演首秀，下午场和晚场比赛将于8月9日和10日在巴黎标志性的协和广场进行。1970年代起源于美国的霹雳舞将在2024年巴黎奥运会上产生男子、女子共两枚金牌。

团体运动项目将为巴黎奥运会精彩收尾

从8月8日星期四到8月11日星期日，曲棍球、手球、足球、沙滩排球、排球、篮球以及水球将会分别决出男子组和女子组奖牌，激动人心的团体运动赛事将会为2024年巴黎奥运会收尾。

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