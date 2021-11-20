回顾过去：冬奥历史上的三个奖牌独苗国家

明年2月4日，2022年北京冬奥会将会正式拉开帷幕，世界顶尖冬季运动员将在中国首都集结。

届时，参赛的运动员当中一定不乏首登冬奥会赛场的新人。当然，也有选手将会力争提升本国的冬奥奖牌数量，特别是那些来自奖牌独苗国家的运动员。

目前，有三个国家只拥有一枚冬奥会奖牌，这些国家的运动员能否在2022年北京冬奥会上“好事成双”，我们拭目以待。通过本文了解一下这三个国家。

乌兹别克斯坦：自由式滑雪，1994年

莉娜·切里亚佐娃是以1994年利勒哈默尔冬奥会自由式滑雪空中技巧夺冠热门身份参加那届赛事的，当时她是世锦赛卫冕冠军，同时已经实现了世界杯五连冠。

但是，世事难料。在利勒哈默尔的一次训练中，切里亚佐娃落地时重重摔倒，失去了意识。最终她及时复出，但是状态受到了影响，以预赛第12名身份艰难晋级决赛。

不到到了决赛，切里亚佐娃用行动证明了为什么自己是夺冠热门，斩获金牌的她成为目前为止唯一一位乌兹别克斯坦冬奥奖牌获得者，同时也成为冬奥会历史上首位女子空中技巧冠军得主。

1998年长野冬奥会上，丹麦选手埃莱娜·劳尔森在女子冰壶比赛中

丹麦：冰壶，1998年

丹麦仅仅赢得过一枚冬奥会奖牌的事实可能会令很多人感到意外。

丹麦代表团在1948年圣莫里茨冬奥会上首次亮相冬奥赛场。50年后，他们才首次登上冬奥会领奖台，斩获女子冰壶银牌。

1998年长野冬奥会上，由埃莱娜·布拉什·拉夫尔森、马吉特·博埃尔特纳、多尔特·霍尔姆、特立尼·奎斯特以及珍妮·彼得斯特鲁普组成的丹麦女子冰壶队斩获了银牌。值得一提的是，那届冬奥会上，冰壶运动时隔74年后首次回到冬奥大家庭。

长野冬奥会之前，丹麦队在之前的两届世锦赛上分别夺得亚军和季军；1997年他们还赢得了欧锦赛冠军。

1998年之后，丹麦队就再也没有登上过冬奥会冰壶领奖台，如今已经获得北京冬奥会参赛资格的丹麦女子冰壶队获得了再次冲击奖牌的机会。

1968年格勒诺布尔冬奥会雪车赛道傍晚全景图

罗马尼亚：雪车，1968

1968年格勒诺布尔冬奥会上，尼古拉·内阿戈埃和扬·潘图鲁为罗马尼亚赢得了第一枚也是至今为止唯一一枚冬奥会奖牌——男子双人雪车铜牌。

同一届赛事上，他们在四人雪车项目上再次冲击领奖台，但最终位列第四，距离季军只有0.1秒的差距。

内阿戈埃只征战了格勒诺布尔冬奥会，而潘图鲁参加过1964年因斯布鲁克冬奥会以及1972年札幌冬奥会和1976年因斯布鲁克冬奥会。但是他未能再次斩获奖牌。