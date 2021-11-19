回顾过去：索尔伯格和他的蚁丘射击法

1946 年，马丁·斯托肯成为挪威越野冠军，这是他的第一场重大体育赛事胜利。不久前，斯托肯刚从瑞典回来，在那里他曾为挪威加入了二战的战斗。

这位23岁的年轻人不想回到牧羊人的生活，于是将兴趣转向了田径运动。1948年，他参加了伦敦夏季奥运会10公里的比赛。并获得第四名，仅落后铜牌得主5秒。

斯托肯和挪威滑雪冠军哈孔·布鲁斯文

斯托肯整年都在努力进步，挪威的冬天冰雪尚未融化，他便通过滑雪提高耐力。北欧有丰富的积雪，特隆赫姆能够磨练他的滑雪技术，这使他能够参加1952年奥斯陆冬季奥运会。

在国内比赛中，斯托肯在4x10公里接力赛中获得银牌。他在比赛中超越了一位瑞典选手，确保他们获得了第二名。

在他的职业生涯中，斯托肯24次加冕挪威冠军，19次获得田径冠军，5次获得越野滑雪冠军。战后的挪威，斯托肯成为了一个偶像——特别是在警察部队中，他自1950年以来一直与警察部队工作。

在斯托肯在警察局工作时，他遇到了一位有望成为奥运冠军年轻的新兵，马格纳·索尔伯格。

斯托肯立即发现了索尔伯格的运动潜力，并建议他尝试眼下正流行的冬季两项运动。由于索尔贝格滑雪的速度不是最快，斯托肯便让这位年轻人专注于射击——这是冬季两项的关键环节。

在射击场上，很多因素会分散运动员的注意力。快速的心率、尖叫的观众、阵阵的风声——影响运动员注意力的可不仅仅这些。斯托肯知道成功的射击可以弥补他在滑雪速度上的不足，因此设计了一种巧妙的训练方法来帮助他的学生提高他的射击水平。

两个警察将来到森林里，斯托肯会在那里找到一个蚁丘，并50米外放置一个目标。然后，索尔伯格会继续做几十个俯卧撑，然后站在蚁丘上，瞄准、射击，他的双手会因体力消耗而颤抖。

训练期间，昆虫会爬遍索尔伯格的全身，使他的腿上全是咬伤。当他俯卧射击时，情况会更糟，蚂蚁在他身上乱窜。

其实这样的训练条件还不算最糟糕的，后来斯托肯的牧羊犬在蚁丘上跑来跑去，还对着索尔伯格的耳朵大叫，这让人无法精力集中，但索尔伯格的射击水平一天天地提高。经过长时间且有挑战的训练，索尔伯格几乎达到了禅宗一样的境界。

在1968 年格勒诺布尔奥运会上，索尔贝格与冬季两项新星亚历山大·季霍诺夫一起参加了个人赛。虽然季洪诺夫滑得非常快，但他在射击时有两次失误。正如预料，索尔伯格在滑雪板上无法与季霍诺夫的速度抗衡，但在射击方面，他完成了职业生涯第一次20中20的目标。

比赛进入尾声，已经无人能与索尔伯格竞争，他获得了奥运冠军。在接力赛中获得第二名后，他又将奥运银牌添加到奖牌册中。

到下一届札幌冬奥会时，索尔贝格已经35岁了，但年龄并不能阻止他再赢一枚金牌。到目前为止，索尔贝格是一名更快的滑雪运动员，并且像一名真正的专业人士一样参加比赛。

“心态是我的强项，”他说，“在札幌个人赛的前一晚，冬季两项运动员在打牌。晚上10点我说我要睡觉了。也许队友们会觉得我有点奇怪的。”

索尔贝格的老对手季霍诺夫以5届世界冠军的身份参加札幌奥运会，还要为上届奥运会的失利复仇。苏联运动员在挪威人之后开始比赛，并试图在第一圈实现超越，然而，索尔伯格比季霍诺夫提前13秒到达射击场。

索尔贝格两次射偏，而季霍诺夫三度未命中。索尔伯格再次获得金牌。

索尔伯格的成就依然是独一无二的。没人能在冬季两项运动员在连续获得奥运冠军。然而，索尔伯格的同胞斯图拉-霍尔姆-拉格雷德有可能追平他的记录。上个赛季，这位24岁的运动员赢得了三场个人比赛，他97%的卧姿和 90%的站姿成功率给全世界留下了深刻的印象。

拉格雷德在世锦赛上摘金 照片出自： 2021 Getty Images

“我看到拉格雷德射击时，我发现他很像我自己。他可能是有史以来最伟大的冬季两项运动员，”索尔伯格宣称。

而他们的射击风格并不是他们唯一的共同点。他们都使用Madshus滑雪板。

拉格雷德唯独缺少奥运金牌——他将在北京弥补这个遗憾。也许，他可以地复制索尔伯格的训练方法，哪怕站在蚁丘上射击。