北京2022：只面向居住在中国大陆的观众售票

国际奥委会（以下简称：IOC）于今日举行了执委会会议，国际残奥委会（以下简称：IPC）代表也列席了此次会议。会议审议了北京2022冬奥组委制定的有助于如期安全、成功举办冬奥会和冬残奥会的原则。

IOC和IPC明确表示完全尊重北京2022冬奥组委制定的原则。这些原则是在和相关国际专家、中国政府磋商后制定出来的，同时也借鉴了奥运会和残奥会利益相关方的经验。

北京2022冬奥组委制定的原则将会在《防疫手册》中详细阐明。第一版《防疫手册》将于10月下旬公布。第二版将于12月公布。

公布的原则中包括一项疫苗接种政策，即所有已经完整接种疫苗的海外运动员和赛会参与者将在落地后进入闭环管理系统。未接种或未完全接种疫苗的海外赛会参与者须在落地北京后接受为期21天的医学隔离观察。

能够提供合理疫苗豁免医疗证明的运动员将被纳入考虑范围当中。世卫组织（WHO）或相关国际组织认可的疫苗以及获得相关国家或地区官方批准的疫苗均被承认。

检测原则是指对闭环管理系统中的所有国内外赛会参与者和工作人员进行每日检测。

比赛入场券将只面向居住在中国大陆且符合疫情防控规定的观众销售。针对中国大陆观众的新冠疫情防控规定细节正在讨论和制定中。一经确定，将在适当时候向公众公布。

IOC和IPC对于允许向中国大陆居民售票的决定表示欢迎。此外，IOC和IPC与运动员和海外观众共情，但是也理解为了确保冬奥会和冬残奥会的安全举办，限制中国大陆居民以外观众现场观赛的措施是必要的。