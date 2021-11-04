回顾过去：克劳斯·容布卢特在冬奥会历史上留下厄瓜多尔的印迹

代表厄瓜多尔参加国际赛事是克劳斯·容布卢特的梦想，但是对于参加冬奥会，他不敢奢望。这不仅是因为厄瓜多尔从未亮相过冬奥会，还因为该国甚至没有冬季运动协会。这一切就是因为厄瓜多尔是一个没有雪的国度。

想要克服这些挑战需要有强大的决心。想象一下，每天需要早起，然后穿上滚轴滑雪板在道路上尚未有车流之前上路训练。有时，需要妻子驾车在身后跟随以提醒其他司机注意不要伤到你，能够长期坚持下来需要强大的意志力。

容布卢特曾经训练过举重，最终，严重的膝伤让他不得不改项。带着对于体育的热情，在寻找新出路的过程中，容布卢特最终发现了滑雪。

高速公路上使用滚轴滑雪板训练

克劳斯·容布卢特有5年欧洲生活的经历，他曾经在捷克攻读了物理疗法专业，并在挪威完成了运动科学和物理疗法研究生课程。也是在那时，他被诊断出膝盖的伤情，但与此同时他也在那里找到了新的训练方法。

在接受Olympics.com采访时，他说道：“欧洲留学时我学的是体育专业，但是我没有机会去实践学到的东西。回到厄瓜多尔后，我对于滚轴滑雪的很感兴趣。我也是通过这套装备来进行越野滑雪训练的。”

滑雪让他可以在训练的同时避免给膝关节造成更多负荷，但是训练条件是没有保证的。在厄瓜多尔，只能在海拔4500米以上的山区才能看到雪。所以他唯一的训练方法就是在高速公路或者瓜亚基尔当地的大街上训练。很多滑雪运动员会在夏天使用滚轴滑雪的方式作为替代，但是对于容布卢特来说，他没有选择。

你听说过滑雪运动员需要去适应雪吗?

容布卢特透露道：“第一次在雪道上滑雪的时候，我感受到了和平时训练有很大的不同，因为在那之前，我一直是在高速公路上训练的。而且有些滑雪的东西是通过滚轴滑雪板根本体会不到的。我花了两年的时间才在雪道上找到了自如的感觉，从那时开始我就开始考虑参加比赛了。”

为了适应环境、找感觉，容布卢特至少每年要去一次意大利，他的妻子是意大利人。他也在那边接触到了奥运越野滑雪参赛选手劳拉·贝特加。后者也是2018年平昌冬奥会开幕式上和他一起登场的三人之一。

为厄瓜多尔冬季运动铺路

克劳斯·容布卢特首次参加奥运会是在2016年里约奥运会上，尽管当时他的身份并非运动员。那时，他的身份是厄瓜多尔奥委会的理疗师，所以也跟随厄瓜多尔代表团一起参加了在巴西举行的奥运会。

那个夏天对于他的奥运之旅来说非常关键。在那之前，由于厄瓜多尔没有冬季运动协会，因此他无法代表厄瓜多尔参加任何国际比赛。但是在2016年，他和同为越野滑雪运动员的何塞·加布里埃尔·张一起说服了厄瓜多尔奥委会，并最终成立了第一个冬季运动协会。

容布卢特参加第一个官方赛事是在2016年10月，2017年2月他完成了世锦赛首秀，此时距离平昌冬奥会开幕还有不到一年时间。摆在他面前一个巨大的挑战——尚在“学习”滑雪的他需要争取足够的积分，以参加奥运会。另外，他还需要和家人一起前往国外训练、比赛。

从2017年夏天开始，容布卢特就开始在澳大利亚居住，同时他也在阳光海岸大学攻读了运动生理学博士学位。冬天的时候，那里的雪况和厄瓜多尔很相似，因此他依然需要通过滚轴滑雪板训练。

在澳大利亚、智利、阿根廷取得不错的成绩后，他凭借在巴西圣保罗举行的两项滚轴滑雪赛事上的好成绩，锁定了冬奥会参赛资格。

克劳斯·容布卢特挥舞厄瓜多尔国旗出现在2018年平昌冬奥会开幕式上 照片出自： 2018 Getty Images

另一种成功

为了备战生涯最重要的赛事，容布卢特提前前往比赛场馆实地考察。2018年平昌冬奥会开赛前夕，他前往意大利和教练劳拉·贝特加一起训练了几周，之后就是在韩国创造历史。

平昌奥林匹克体育场，克劳斯·容布卢特成为历史上首位亮相冬奥会赛场的厄瓜多尔运动员，他挥舞着国旗走入场中。谈到那次经历时，他说道：“那种感觉很难形容。对于我和所有厄瓜多尔人而言，那都是一种莫大的荣耀。”

容布卢特在平昌冬奥会越野滑雪15公里自由技术比赛中位列第108位，落后冠军达里奥·科洛尼亚20分钟。但是对于容布卢特而言，这也是一种别样的成功。

在接受ABC采访时，他说过：“我尽力去为给大家树立一个榜样。如果你想要实现目标，即使是一个遥不可及、难度极大的目标，你也要去试一试。这就是我想给家人、孩子以及追寻体育梦想的厄瓜多尔人树立的榜样。”

容布卢特的榜样身份仍在继续，目前他正在为参加2022年北京冬奥会而努力。虽然他未能获得代表厄瓜多尔参加2021年世锦赛的机会，但是他依然会竭尽所能在新赛季去争取一张冬奥会的入场券。