2月10日雪橇团体接力奖牌赛：德国连续三次夺冠

德国的梦幻四人组娜塔莉·盖森伯格、约翰尼斯·路德维希和托比亚斯·阿尔特/托比亚斯·文德尔周四（2月10日）在北京2022年奥运会雪橇团体接力赛中再次展现了德国作为雪橇强国的统治力，夺得金牌。

这四人组在他们各自的项目中都赢得了金牌，如今又锦上添花，这也让德国人得以带着全套的雪橇金牌—北京2022年冬奥会男子单人、女子单人和双人金牌回家。自从2014年索契奥运会混合接力首次亮相，德国赢得了全部三枚金牌。

由马德琳·埃格勒、沃尔夫冈·金德尔、托马斯·施泰因和洛伦茨·科勒组成的奥地利四人组也给德国队造成了不小的挑战，德国得使出浑身解数才行。他们保持了冷静，就像他们在整个奥运会中所做的那样，最终以3分03秒406的综合成绩取得了胜利。奥地利人最后银牌，以3分03秒486的成绩落后0.080秒，拉脱维亚以3分04秒354获得铜牌。

盖森博格赢得了她的第七枚奥运奖牌—第六枚金牌--成为历史上成就最高的雪橇运动员。她超越了意大利传奇人物阿明·佐格勒，后者在1994年至2014年连续六届冬季奥运会上赢得了六枚奖牌--两金一银两铜。