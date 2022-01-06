了解北京冬奥会雪橇混合团体接力项目

雪橇混合团体接力是2022年北京冬奥会9个男女混合项目之一，助力IOC实现奥运会、冬奥会男女性别平等的努力。

雪橇混合团体接力项目第一次入奥是在2014年索契冬奥会上，当时由娜塔莉·盖森博格、菲利克斯·洛赫、托比亚斯·阿尔特以及托比亚斯·文德尔组成的德国队轻松斩获金牌。2018年平昌冬奥会上成功卫冕的德国队在2022年北京冬奥会上依旧是夺冠热门。

北京冬奥会上，混合团体接力项目是最后进行的雪橇竞赛项目，比赛将于2022年2月10日进行。通过本文了解关于这个项目的一切。

2022年北京冬奥会雪橇混合团体接力赛制

雪橇混合团体接力首次亮相冬奥会赛场是在2014年索契冬奥会上，但是早在1989年，它就已经登上了世锦赛舞台。

这项赛事由女子单人雪橇、男子单人雪橇以及男子双人雪橇项目组成。

混合团体赛由女子单人雪橇比赛开始，当运动员完赛后，她会敲打上方悬挂的触摸板，为接下来登场的男子单人雪橇选手打开闸门。后者完赛后以同样的方式为最后出场的男子双人雪橇参赛选手打开闸门。

从女子单人雪橇选手出发时开始计时，在男子双人雪橇选手击打触控板时，计时停止。三个项目比赛合计用时最短的队伍获胜。

各队出发顺序由各国雪橇排名决定，排名靠后的先出发。每个国家和地区奥委会只允许派出一支队伍参加团体接力比赛。

如何观看2022年北京冬奥会雪橇混合团体接力赛

雪橇比赛和另外两个滑行运动项目雪车、钢架雪车的比赛都将在延庆赛区的国家雪车雪橇中心的赛道举行。该赛道长1615米、最大坡度18%、拥有16个转弯，以及世上无双的360度回转弯道。

雪橇比赛将于2022年2月5日至10日进行，混合团体接力比赛将于2022年2月10日举行。

奥运选手谈混合团体接力项目的独特之处

雪橇混合团体接力项目给运动员提供了斩获冬奥会奖牌的好机会。世锦赛3金得主罗曼·雷皮洛夫认为增加更多雪橇竞赛项目能够提升雪橇运动的曝光度，同时有助于实现性别平等。

他表示：“据我所知，有计划要实现冬奥会雪橇竞赛项目数量男女平等。从这个角度看，我们现在走在正轨上。”

“现在我们有混合团体接力项目，也许未来还会增加新项目 - 女子双人雪橇（已经在2020年洛桑冬青奥会上首次测试过）。如果能够推动雪橇项目的发展，我认为这是非常好的事，因为我们从事的运动项目没有受到媒体和外界的重视，被大大低估了。如果混合团体接力能够增加我们的曝光度，我一定全力支持。”

雷皮洛夫的梦想是继续拓展雪橇运动的边界，他表示：“也许有朝一日，还会有混合双人雪橇项目（笑），可行性不大，但是谁知道呢？我们拭目以待吧。冬奥会和世锦赛赛场已经涌现出了一些家族组合。”

德国雪车队庆祝2018年平昌冬奥会蝉联冠军

2022年北京冬奥会值得关注的雪橇接力队

德国是雪橇超级强国，2014年索契冬奥会上，由娜塔莉·盖森博格、菲利克斯·洛赫、托比亚斯·阿尔特以及托比亚斯·文德尔组成的德国队以将近1秒的优势斩获混合团体接力冬奥历史首金。ROC和拉脱维亚分列亚军和季军。

四年后的2018年平昌冬奥会上，德国队（约翰内斯·路德维希顶替菲利克斯·洛赫）蝉联冠军。世锦赛赛场上，德国队自1989年以来已经17次赢得该项目世界冠军，其中包括1999年至2019年的13连冠。

2021年FIL世锦赛上，由玛德琳·埃格勒、大卫·格莱舍尔、男双组合托马斯·斯特乌/洛伦茨·科勒组成的奥地利队击败德国队夺得金牌。值得注意的是，奥地利队还在2021年11月于延庆雪车雪橇中心举行的世界杯揭幕战上成功登顶。该赛事也是北京冬奥会测试赛。

不要忽视拉脱维亚队，安德里斯·希克斯和尤里斯·希克斯是世界顶尖双人雪橇组合。