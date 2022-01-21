德国雪车之王弗朗西斯科·弗里德里希的破纪录之旅

弗朗西斯科·弗里德里希，从2014年索契冬奥会糟糕的表现中浴火重生，重新开始领导德国的雪车运动。

2014年是他的奥运首秀，也是半个世纪以来德国队表现最糟糕的一次。德国战车在索契竟然未能获得一枚奖牌。

四年之后，德国化羞耻为动力，在平昌实现了反转，在四人雪车项目中包揽金银，并在男子和女子双人雪车项目中都斩获金牌。

“弗朗茨（弗朗西斯科的简称）是一个百年难见的人才。他拥有在未来几年创造雪车历史所需的一切；他有能力将失败抛在脑后，并从中吸取教训。”2015年，当弗兰西斯科在温特伯格赢得他的第二个世界双人雪车冠军时，他的教练格尔德·利奥波德说。

利奥波德的预言实现了，才华横溢的弗里德里希兑现了他在年轻时做出的承诺。

出名要趁早

在他还年轻的时候，弗里德里希就表现出了驾驶雪车的天赋和对最高领奖台永不满足的渴望。2011年，20岁的弗里德里希赢得了双人雪车的青少年世界冠军和四人雪车比赛的银牌。

他继续飞速向前，两年后，他在2013年圣莫里茨的双人项目中斩获金牌，成为最年轻的世界冠军。

弗里德里希说：“现在，我已经跻身于最好的车手之列了。”

弗里德里希在2014年索契冬奥会上遭遇滑铁卢，而这最终成为他在接下来的七年里在主导这项运动的驱动力。

自2014年索契冬奥会以来，弗里德里希已经成长为历史上最伟大的雪车运动员之一，在2018年平昌冬奥会上赢得了双金，并获得了创纪录的11个世界冠军。

到达新高度

自索契冬奥会以来，弗里德里希的状态一直很好，他不断打破记录，成为这项运动的标杆。

在他的众多成就中，他最闪耀的时刻仍然是2018年平昌冬奥会。弗里德里希成为第六位在同一届冬季奥运会上赢得两块金牌的雪车运动员。

在双人项目中，弗里德里希和队友托斯滕·马吉斯与加拿大队在前两轮不分伯仲。但在第三轮比赛中，弗里德里希创造了赛道记录，并在第四轮比赛中再接再厉用时最短，最终与加拿大队获得并列第一。

这位德国车手和他的队友在四人比赛中独领风骚，在四次滑行中的三次都冠绝全场，最终以超过半秒的优势获胜。

这位现年30岁的选手自2013年以来从未在双人雪车的世界锦标赛中失利，2021年在阿尔滕堡连续第七次赢得世界冠军。他是实现这一壮举的全球第一人。

这位德国警官在四人雪车项目中的表现同样令人印象深刻，他于2017年在科尼格西赢得了他在该项目上的第一个世界冠军，在2021年世锦赛上赢得了他的第四枚金牌，至此他在各个项目的世界大赛上一共获得了13个世界冠军。

在2021赛季结束时，弗里德里希以在40场比赛中仅有一场失利的战绩宣告了他在这个项目上的绝对统治力。

弗朗西斯科·弗里德里希 照片出自： 2014 Getty Images

必胜的决心

2022年北京冬奥会开赛在即，这位风头正健的德国人没有丝毫放缓的迹象，他以他以双人雪车和四人雪车双料总冠军的身份结束了雪车世界杯赛季。

然而，在2021年的骄人战绩中，也隐藏着让他无法忘记的一次失利：在年初时，他在西古尔达仅仅获得了第12名，是他自2017年以来的最差的成绩。

但毫无疑问的是，弗里德里希仍然北京冬奥的夺冠绝对热门人选，他即将成为第一个在冬奥会上连续赢得双人和四人雪车冠军的男选手。

同胞约翰内斯·罗克纳、克里普斯和俄罗斯奥委会的罗斯蒂斯拉夫·盖秋克维奇将是弗里德里希在本届冬奥会上最具竞争力的对手。盖秋克维奇是是本赛季除弗里德里希之外唯一在该项目上登上世界杯最高领奖台的选手。

奥地利的奥斯卡斯·基伯尼斯是本赛季唯一在四人雪车比赛中击败德国人的车手。但弗里德里希已经将打破记录作为他的DNA的一部分，这位两个儿子的父亲希望在未来两届冬奥会上都主宰这项运动。

"我在每场比赛中都全力以赴，这对我来说太有趣了。在我职业生涯的开始阶段，我对它（破纪录）并不感兴趣，"弗里德里希告诉奥林匹克频道说。

"北京的目标应该是双金。当我们能创造记录时，当然我们对此也刚感到非常高兴，但我们不会忘记最重要的目标。"