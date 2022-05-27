羽生结弦《冰上幻想》巡演首站闪亮登场引轰动

本周五（5月27日），羽生结弦在2022年北京冬奥会后首次公开亮相，参加了《冰上幻想》巡回赛首站演出。

当晚最后一位登场的羽生结弦在演出结束后没有接受媒体的采访，因此有关他的未来仍然处在迷雾当中。

这场千叶县幕张展览馆站的演出票早已售罄，因此演出现场爆满的景象可以预期。当冬奥两金得主在日本歌星菅止戈男的《Real Face》音乐中翩翩起舞时，现场观众起立致敬，表演过程中羽生结弦出色的完成了阿克塞尔三周跳和后外点冰四周跳。

谢幕后，羽生结弦再次重返舞台，握拳向现场观众高呼：“感谢！”

羽生结弦谈脚踝伤势

演员介绍环节介绍到羽生结弦时，现场爆发出山呼海啸般的欢呼，现场气氛掀起了新高潮。

在演出开始前接受转播商的简短采访时，羽生结弦透露北京冬奥会上遭遇的脚踝伤势比想象的要严重。

北京冬奥会上位列第四，首次无缘冬奥奖牌的他说道：“右脚踝的伤势比我想象的要严重很多。有几天我根本无法训练，但是现在情况好多了。”

“目前尚未完全痊愈，但是我已经可以克服伤病困扰，毫无保留的做动作了。”

羽生结弦的北京冬奥会之旅一直和4A跳跃联系在一起，最终他距离成功完成该动作只差一点点。

本次采访中再谈4A动作时，羽生说道：“（4A）是我继续坚持花滑的动力，是我想继续挑战的事情。”

当晚和他一同参演的演员当中还包括2006年都灵奥运会金牌得主荒川静香、新科世锦赛女子单人滑冠军坂本花织、平昌冬奥会铜牌得主哈维尔·费尔南德斯、08年世锦赛季军约翰妮·韦尔以及北京冬奥会冰舞冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙，可谓新老群星荟萃。

羽生结弦将会参加日本全部四站《冰上幻想》巡演的演出。幕张的演出将会持续到本周日，之后他将于下周前往名古屋。