羽生结弦和哈维尔·费尔南德斯：花滑传奇在《冰上幻想》巡演重聚

经历漫长的三年等待之后，花滑粉丝有眼福了：羽生结弦和哈维尔·费尔南德斯将再次在冰场聚首。

二人之前在多伦多训练时接受布莱恩·奥瑟和特雷西·威尔逊的指导，结下了深厚的友谊。他们最后一次共同上冰是在2019年的休赛期，费尔南德斯退役后，两人在那年夏天共同参与了冰上秀的演出。

疫情爆发后，羽生结弦回到日本训练，从那时开始到现在，羽生结弦只有两次出国经历：参加2021年斯德哥尔摩世锦赛斩获铜牌以及参加2022年北京冬奥会最终位列第四。

费尔南德斯方面，退役后他一直专注于自己在西班牙的滑冰学校工作，也在自己的祖国组织冰上表演。2019年后他只有一次参与冰上表演的经历，2020年11月亮相莫斯科站的演出，当时羽生结弦没有参加。

如今，两位相互欣赏的花滑名将终于再一次重聚，两人将参加在日本境内举行的《冰上幻想》巡演。

2022年初接受欧罗巴新闻社采访时，费尔南德斯表示：“我想念在加拿大一起训练的花滑运动员和团队。”羽生结弦就是其中之一。

“很长一段时间他们都是我生活的一部分，让我获得了很多欢乐。”

费尔南德斯向羽生结弦致歉

费尔南德斯在2022年北京冬奥会期间担任了西班牙Eurosport的评论员，期间他对羽生结弦短节目比赛的点评激怒了羽生的粉丝。羽生结弦在那场表演开场时错失了一个后内结环四周跳。

赛后，羽生表示是冰面上的一个小窟窿导致他最终出现了这个失误。但是在费尔南德斯看来，他认为这是一个普遍的情况，任何运动员都有可能会遇到这种情况，这是一个成立的理由。

但是，西班牙人在解说过程当中错把“理由”（reason）说成了“借口”（excuse），因此羽生的粉丝认为他“背叛”了自己的好友。

他的解释并没有被所有羽生的粉丝接受，而问题的关键是没人知道羽生自己对此有何感受，或者说他是否听到了那段评论。

3月底，费尔南德斯还到多伦多故地重游，和教练奥瑟以及威尔逊见了面。但是羽生在冬奥会之后一直留在日本养伤，这意味着二人自2019年之后仍然没有见过面。

费尔南德斯和羽生结弦的友谊和尊重

2019年，羽生结弦给Olympics.com录制了寄语费尔南德斯退役的视频，视频中羽生说道：“我意识到和你一起训练是很特别的经历。我当然也想赢得比赛冠军，但是和你一起训练是我训练和滑冰的动力。感谢你让我来到多伦多，我永远尊重你。”

2018年，费尔南德斯在做客Olympic Channel播客时也曾经谈到和羽生结弦的关系。

“我认为羽生结弦是赢家，他不接受第二和第三，他希望赢得第一，而且在这方面他很真的擅长。他在冰场上展现着自己的一切，表现的非常好。他是一位不可思议的运动员，伟大的花滑运动员。”

现在，经过三年的等待，二人将在《冰上传奇》重聚，一起回忆多伦多的美好时光。