谷爱凌：“我的使命是通过体育的力量促进团结”
18岁的自由式滑雪神童在北京冬奥会上夺得大跳台金牌后成为中国冬奥历史上首位女子雪上项目冠军得主。谷爱凌希望她的成就能够激励更多人去了解她从事的运动，让世界更团结。
“我的使命是通过体育促进团结”
本周二（2月8日），中国自由式滑雪天才少女谷爱凌夺得女子大跳台金牌，而这只是她本届冬奥会任务的一部分。
谷爱凌代表的不仅仅是运动场上的成功，她的运动能力、技巧、最后一跳挑战1620成功夺得金牌的勇气毫无疑问是值得大加称赞的。但是作为一位18岁少女，尽管身上承载着压力，她身上始终传递着一个信号，那就是：体育可以将各种文化融合在一起，而不是分列。
谷爱凌出生于美国旧金山，但是最终选择了代表母亲的祖国中国参赛。
赢得个人冬奥会首金后，谷爱凌在接受采访时表示：“我在美国长大，但是每年有25%-30%的时间会在中国度过。我在北京的家中就能直接看到这里的高塔。”
谷爱凌2019年宣布将会代表中国参加北京冬奥会的决定。
对此她表示：“在我妈妈的家乡参加冬奥会，激励这里的年轻人，推广我所从事的运动，那是一个一生只有一次的机会。我希望通过滑雪让人们团结起来、增进共识、创造沟通，打造跨国友谊。如果我能够激励一位年轻女孩去挑战极限，我想我就取得了成功。”
夺金后接受《卫报》采访时，谷爱凌表示：“我知道我有一颗善良的心。我知道我做决定的原因。这一切都是为了让一切更好。”
“我不会浪费时间去关注那些在网上胡言乱语的人，以及那些体会不到我每天工作中感恩之心和爱的人。”
“如果我不相信自己，如果人们不喜欢我，那是他们的损失：他们永远不会赢得奥运会冠军。”
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毫无疑问，谷爱凌已经通过女子双板大跳台上的出色的表现实现了很多目标。接下来，她还有更多东西呈现给大家。
2022年北京冬奥会谷爱凌赛程安排
2月13日她将参与女子自由式滑雪坡面障碍技巧预赛的争夺，比赛将于10:00开始。一天后该项目奖牌数争夺将于9:30展开。
最后，女子自由式滑雪U型场地技巧预赛将于2月17日9:30拉开战幕，奖牌赛将在一天后的9:30开始。
其它在2022年北京冬奥会上突破文化界限的运动员
萨穆埃尔·伊克佩凡、理查德森·维亚诺、约翰·古特-冈萨尔维斯分别在2022年北京冬奥会上代表尼日利亚、海地、东帝汶参赛。前两位则是他们所在国家的首位冬奥参赛选手。冈萨尔维斯则参加过2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会。
伊克佩凡放弃了足球选择越野滑雪。他在漫长的夏季都是通过轮滑和滚轴滑板进行训练。他的成就为尼日利亚年轻运动员铺平了追逐梦想的道路。
维亚诺为海地做的事和伊克佩凡一样。被居住在法国的意大利夫妇领养的他，3岁就开始滑雪。
15岁左右时，他意识到自己没有机会代表法国参加冬奥会，因此从那时开始他考虑了代表出生国海地参赛的想法。最终在北京冬奥会开幕式上，他在世人的瞩目下高举海地国旗亮相。