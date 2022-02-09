谷爱凌：“我的使命是通过体育的力量促进团结”

“我的使命是通过体育促进团结”

本周二（2月8日），中国自由式滑雪天才少女谷爱凌夺得女子大跳台金牌，而这只是她本届冬奥会任务的一部分。

谷爱凌代表的不仅仅是运动场上的成功，她的运动能力、技巧、最后一跳挑战1620成功夺得金牌的勇气毫无疑问是值得大加称赞的。但是作为一位18岁少女，尽管身上承载着压力，她身上始终传递着一个信号，那就是：体育可以将各种文化融合在一起，而不是分列。

谷爱凌出生于美国旧金山，但是最终选择了代表母亲的祖国中国参赛。

赢得个人冬奥会首金后，谷爱凌在接受采访时表示：“我在美国长大，但是每年有25%-30%的时间会在中国度过。我在北京的家中就能直接看到这里的高塔。”

谷爱凌2019年宣布将会代表中国参加北京冬奥会的决定。

对此她表示：“在我妈妈的家乡参加冬奥会，激励这里的年轻人，推广我所从事的运动，那是一个一生只有一次的机会。我希望通过滑雪让人们团结起来、增进共识、创造沟通，打造跨国友谊。如果我能够激励一位年轻女孩去挑战极限，我想我就取得了成功。”

夺金后接受《卫报》采访时，谷爱凌表示：“我知道我有一颗善良的心。我知道我做决定的原因。这一切都是为了让一切更好。”

“我不会浪费时间去关注那些在网上胡言乱语的人，以及那些体会不到我每天工作中感恩之心和爱的人。”

“如果我不相信自己，如果人们不喜欢我，那是他们的损失：他们永远不会赢得奥运会冠军。”

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谷爱凌的照片出现在北京2022官方商店中 照片出自： 2022 Getty Images

毫无疑问，谷爱凌已经通过女子双板大跳台上的出色的表现实现了很多目标。接下来，她还有更多东西呈现给大家。

2022年北京冬奥会谷爱凌赛程安排

2月13日她将参与女子自由式滑雪坡面障碍技巧预赛的争夺，比赛将于10:00开始。一天后该项目奖牌数争夺将于9:30展开。

最后，女子自由式滑雪U型场地技巧预赛将于2月17日9:30拉开战幕，奖牌赛将在一天后的9:30开始。

其它在2022年北京冬奥会上突破文化界限的运动员

萨穆埃尔·伊克佩凡、理查德森·维亚诺、约翰·古特-冈萨尔维斯分别在2022年北京冬奥会上代表尼日利亚、海地、东帝汶参赛。前两位则是他们所在国家的首位冬奥参赛选手。冈萨尔维斯则参加过2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会。

伊克佩凡放弃了足球选择越野滑雪。他在漫长的夏季都是通过轮滑和滚轴滑板进行训练。他的成就为尼日利亚年轻运动员铺平了追逐梦想的道路。

尼日利亚越野滑雪运动员萨穆埃尔·伊克佩凡在2022年北京冬奥会第4天的比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

维亚诺为海地做的事和伊克佩凡一样。被居住在法国的意大利夫妇领养的他，3岁就开始滑雪。

15岁左右时，他意识到自己没有机会代表法国参加冬奥会，因此从那时开始他考虑了代表出生国海地参赛的想法。最终在北京冬奥会开幕式上，他在世人的瞩目下高举海地国旗亮相。