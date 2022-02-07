自由式滑雪女子大跳台预赛：谷爱凌顺利晋级决赛，加拿大名将奥尔德姆位居第一

中国自由式滑雪天才少女谷爱凌已经在2022年北京冬奥会赛场完成自己的个人奥运首秀。

在今天上午举行的女子自由式滑雪大跳台资格赛中，共有12位选手获得了晋级决赛的资格。谷爱凌位居第五。

加拿大选手梅根·奥尔德姆以第一名身份晋级，成绩为171.25分，法国名将泰斯·勒德171.00分位居第二。谷爱凌的成绩为161.25分。

赛后，谷爱凌在场边接受了Olympics.com的采访，谈到了自己奥运首秀后的感想。

“晋级决赛后我感觉很释然。今天比赛的目标是为了晋级决赛，不是为了获得资格赛第一。我觉得今天是对我的技术能力以及抗压能力的一次考核，应对比赛中出现的一些小问题。因为每个人都会经历小调整，装备问题、风的问题都需要选手临场调整来应对。希望决赛的时候能够更平稳一些。”

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通过弹琴和冥想保持平静

谷爱凌在本届冬奥会期间将会承受巨大压力，她是东道主的冲金希望。资格赛后，谷爱凌保持者一直以来的开心、客观的心态。她表示：

“我天生是一个很内向的人，我很喜欢写日记，做很多自我反省。我还会弹钢琴。我在这边还带了一个小键盘，特别小，但是我带着一个放在房间里，我会谈谈琴。晚上，我洗澡时间很长，会做些冥想，做一些让我自己能够将注意力集中在自己身上，保持自己的一个想法，不去被外界声音干扰。”

回国感觉真好

出生于美国旧金山的谷爱凌母亲是北京人，这一次回家参赛又怎样的感觉呢？她表示：

“这届冬奥会有我梦想的一切，尤其是当我被北京口音包围，听说都用中文，那种感觉很新鲜。由于疫情原因，之前不能像以前那样经常回来，而那种感觉是我非常想念的。当然还有美食，每餐只要有饺子我都会吃一些。还有我感受到的那种支持，粉丝、观众。奥运会的感觉很酷！好多人在场边给我们加油，感觉很光荣。”

谷爱凌北京冬奥会赛程安排

北京冬奥会上，谷爱凌将会参加自由式滑雪大跳台、U型场地技巧、坡面障碍技巧三项的争夺。2月8日10:00，她将向大跳台金牌发起冲击。

2月13日，她将参加女子自由式滑雪坡面障碍技巧资格赛，比赛时间是10:00。决赛将于一天后的9:30开幕

自由，资格赛将于2月17日9:30举行，18日早上9:30，决赛将拉开战幕。