自由式滑雪女子大跳台预赛：谷爱凌顺利晋级决赛，加拿大名将奥尔德姆位居第一
谷爱凌在2月7日上午举行的自由式滑雪女子大跳台资格赛中完成了自己的冬奥会首秀，并以第五名的身份顺利晋级2月8日的决赛。
中国自由式滑雪天才少女谷爱凌已经在2022年北京冬奥会赛场完成自己的个人奥运首秀。
在今天上午举行的女子自由式滑雪大跳台资格赛中，共有12位选手获得了晋级决赛的资格。谷爱凌位居第五。
加拿大选手梅根·奥尔德姆以第一名身份晋级，成绩为171.25分，法国名将泰斯·勒德171.00分位居第二。谷爱凌的成绩为161.25分。
赛后，谷爱凌在场边接受了Olympics.com的采访，谈到了自己奥运首秀后的感想。
“晋级决赛后我感觉很释然。今天比赛的目标是为了晋级决赛，不是为了获得资格赛第一。我觉得今天是对我的技术能力以及抗压能力的一次考核，应对比赛中出现的一些小问题。因为每个人都会经历小调整，装备问题、风的问题都需要选手临场调整来应对。希望决赛的时候能够更平稳一些。”
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通过弹琴和冥想保持平静
谷爱凌在本届冬奥会期间将会承受巨大压力，她是东道主的冲金希望。资格赛后，谷爱凌保持者一直以来的开心、客观的心态。她表示：
“我天生是一个很内向的人，我很喜欢写日记，做很多自我反省。我还会弹钢琴。我在这边还带了一个小键盘，特别小，但是我带着一个放在房间里，我会谈谈琴。晚上，我洗澡时间很长，会做些冥想，做一些让我自己能够将注意力集中在自己身上，保持自己的一个想法，不去被外界声音干扰。”
回国感觉真好
出生于美国旧金山的谷爱凌母亲是北京人，这一次回家参赛又怎样的感觉呢？她表示：
“这届冬奥会有我梦想的一切，尤其是当我被北京口音包围，听说都用中文，那种感觉很新鲜。由于疫情原因，之前不能像以前那样经常回来，而那种感觉是我非常想念的。当然还有美食，每餐只要有饺子我都会吃一些。还有我感受到的那种支持，粉丝、观众。奥运会的感觉很酷！好多人在场边给我们加油，感觉很光荣。”
谷爱凌北京冬奥会赛程安排
北京冬奥会上，谷爱凌将会参加自由式滑雪大跳台、U型场地技巧、坡面障碍技巧三项的争夺。2月8日10:00，她将向大跳台金牌发起冲击。
2月13日，她将参加女子自由式滑雪坡面障碍技巧资格赛，比赛时间是10:00。决赛将于一天后的9:30开幕
自由，资格赛将于2月17日9:30举行，18日早上9:30，决赛将拉开战幕。