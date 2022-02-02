谷爱凌：代表中国参加2022年北京冬奥会的重要意义

“谷爱凌能够成为中国冬季运动的托尼·霍克。”

这是美国俄勒冈州Wy’East Mountain运动学院（曾名为文德尔斯学院）院长麦克·汉利在接受《纽约邮报》采访时展望谷爱凌的2022年北京冬奥会之旅时总结的话。

18岁的谷爱凌在本届冬奥会上是自由式滑雪多个项目的热门选手，她将力争为东道主斩获奖牌。

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谷爱凌：“一生只有一次的机会”

谷爱凌出生于美国洛杉矶，她的母亲出生于中国北京，父亲是美国人。2019年时，谷爱凌决定代表中国参赛。

谷爱凌曾经在社交媒体上发文表示：“2022年北京冬奥会期间，在我妈妈的家乡激励无数年轻人、宣传我挚爱的运动项目，这是一生一次的机会。”

“我希望通过滑雪团结更多人、促进共识、创造沟通、促进友谊。如果我能激励一个年轻女孩迈出第一步，我的愿望就实现了。”

闲暇时光还为多个时尚品牌担任模特的谷爱凌是世界上第一位完成自由式滑雪前空翻两周加转体四周（1440 double cork）动作的女子运动员。

北京冬奥会将参加自由式滑雪U型场地技巧、坡面障碍技巧、大跳台比赛的谷爱凌在三个项目上都是夺冠热门选手，她很有可能像托尼·霍克一样，凭借一己之力推动中国冬季运动的发展。

2022年北京冬奥会谷爱凌赛程安排

参加三个项目比赛的谷爱凌首先将于2月7日参加女子自由式滑雪大跳台预赛的争夺。比赛将于当天北京时间9:30开始。一天后，该项目奖牌赛将于10:00拉开战幕。

大跳台比赛过后，2月13日她将参与女子自由式滑雪坡面障碍技巧预赛的争夺，比赛将于10:00开始。一天后该项目奖牌数争夺将于9:30展开。

最后，女子自由式滑雪U型场地技巧预赛将于2月17日9:30拉开战幕，奖牌赛将在一天后的9:30开始。