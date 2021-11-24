冬奥名将刘佳宇：成功挑战D-crippler 向北京冬奥金牌冲刺

1992年出生的刘佳宇到明年北京冬奥会时，马上就要来到30岁，这也将是她第四次参加冬奥会。作为单板技巧运动员，她已经是国内顶尖的运动员。但要成为令人信服的世界一流选手，她还缺少一枚奥运金牌。

新技能GET

在备战2022年北京冬奥进入倒计时之际，刘佳宇开始用实际行动为冲击这枚奥运金牌添加砝码。11月21日，正在奥地利萨尔茨堡备战冬奥的刘佳宇在U型场地训练中完成了高难度动作D-crippler（正脚前刃两周空翻），成为中国第一位、世界第三位完成这个高难度动作的单板滑雪运动员，展现出了良好状态。“把一切不可能变成可能，只要你相信你自己！”刘佳宇也在个人社交媒体上分享了这一喜悦。

在2018年平昌冬奥会上，刘佳宇以87.75分的成绩获得银牌，获得金牌的是美国天才名将克洛伊·金，后者还在当年的年度卓越体育表现奖（ESPY）评选中获得最佳女运动员、最佳女子奥林匹克运动员、最佳女子极限运动员奖。

刘佳宇渴望在北京冬奥会实现金牌的梦想，这就需要她突破新的难度技术，在完成了高难度的D-crippler之后，刘佳宇距离目标再近一步。

最满意CRIPPLER

在今年10月份接受采访时，刘佳宇介绍了自己备战北京冬奥的过程，“今年开始时还是以体能训练为主，我跟着教练在国内做了很多前期准备工作。”刘佳宇表示，“来到雪上训练后，就要把夏天准备的东西练出来，找回感觉，再增加难度的训练。”

看来，挑战D-crippler早已是刘佳宇计划之内的任务，“目前最满意的应该就是crippler，因为我之前没有特别做空翻动作，这是后来新加的。”在谈到最近的训练成果时，刘佳宇表示非常满意在空翻方面收获的新技能，“对于新比赛新打法我们做了很多调整， 所以我突然发现自己有很大的潜力，还能开发很多东西。”

现在付出的所有努力，实现的每一次点滴进步，都是为了明年2月的北京冬奥，“上一届实现了历史性突破，得到了银牌。”刘佳宇说，“无论别人怎么说，对我自己来说，肯定是奔着金牌去的。你要为中国刷新历史，希望能做到问心无愧，得到圆满的结果。”

何为D-crippler

在单板U型场地技巧比赛中，运动员经常会采用两周720度转体的动作。2010年温哥华冬奥会，刘佳宇在奥运赛场上的首秀就完成了反脚前刃转体720度抓板和前刃转体720度抓板。4年后的平昌冬奥会，她完成了正反脚外转720度的动作，并收获银牌。但这一次，虽然同样是720度，站立空翻两周720度的难度系数更高，其用专业技术名称为“D-crippler”。放眼世界，此前能够完成这一动作的只有两人。刘佳宇是成功挑战这项高难度动作的世界第三人。

北京冬奥单板滑雪的更多信息

单板滑雪比赛将在张家口赛区的云顶滑雪乐园进行，该赛区还将承办自由式滑雪、越野滑雪、北欧两项、跳台滑雪以及冬季两项比赛。冬奥会后，那里将会被打造成滑雪度假村。

2022年北京冬奥会单板滑雪运动将会包括11个竞赛项目，共设230个席位共运动员争取，另外还为东道主选手预留的8个席位。U型场地技巧为裁判打分项目，每位选手的每一滑都有裁判组根据技巧难度、执行度、技巧幅度和起跳和落地姿态来给选手打分。

单板滑雪比赛将于2022年2月5日至15日进行。