中国冬奥名将李妮娜：致力推广冰雪运动的“雪上公主”

1993年出生的李妮娜是蝉联三届自由式滑雪世锦赛（2005、2007、2009）女子空中技巧项目冠军的雪上公主，成为世锦赛历史上唯一一位实现该项目三连冠的运动员。此外，她也是中国历史上第一位赢得世界杯总决赛冠军的运动员以及中国首位获得空中技巧项目世界排名第一的女子运动员。

李妮娜从事的空中技巧项目是一项危险和挑战并存的项目，用她自己的话说，这是一项“勇敢+智慧的挑战。不光要胆大，还要心细。”

李妮娜(左)在2010年温哥华冬奥会上赢得女子自由式滑雪空中技巧银牌 照片出自： 2010 Getty Images

世锦赛和世界杯赛场收获最高荣誉的李妮娜的冬奥会之路并不平坦。征战过盐湖城2002、都灵2016、温哥华2010和索契2014四届冬奥会的她最好成绩是都灵冬奥会和温哥华冬奥会的两枚银牌。

2002年盐湖城冬奥会上，首登冬奥赛场的李妮娜是中国队四位参赛选手当中难度最低的一个，但是最终她的成绩最好，获得了第五名，距离第三名只有不到4分的差距。

2006年都灵冬奥会时，已经贵为世锦赛冠军的李妮娜在赛前被外界普遍看好能够登上最高领奖台，但是当时，很少有人知道她是带伤参加的那届冬奥会。带伤参赛还要上新难度，李妮娜面临的挑战可想而知。但是最终，顽强的她从预赛到决赛都出色的完成了自己的动作，只是因为动作难度不及瑞士三周台选手勒乌，最终与金牌失之交臂。

2010年温哥华冬奥会上，完成世锦赛三连冠的李妮娜补足了难度短板，重新出发。在决赛中拿出了难度系数3.900的动作并完美完成，获得了自己的生涯最高分。但是，在她之后出场的澳大利亚选手拉斯拉的表现更胜一筹，李妮娜最终再夺一枚银牌。

多年后回首温哥华冬奥会之旅，李妮娜很释怀的表示：“那届冬奥会，我拿出了当时最好的竞技状态也拿出了我当时最高的难度动作，也发挥出了最好的水平。已经这样了，我还没有拿到奥运冠军，我觉得我也没有什么可遗憾的了。”

温哥华冬奥会之后，李妮娜选择了退役。但是由于索契冬奥会空中技巧项目的比赛规则发生了改变，同时自己始终放不下这一挚爱的运动项目，所以在距离2014年索契冬奥会开幕还有两年的时候，她重新复出赛场。索契赛场上，李妮娜在决赛最后一跳再次选择了温哥华冬奥会难度3.9的动作，但是这一次，她摔倒在雪面上，最终以第四名结束了自己的奥运生涯。虽然成绩不如预期，但是那场比赛中，李妮娜的脸上始终洋溢着微笑。

对于自己的奥运告别秀，李妮娜解释道：“我觉得只要我百分百努力了，最终站到赛场上了，把我拿出来的东西都拿出来了，虽然结果是不成功的，但是我能接受。更重要的是，我展现了中国运动员的一种精神面貌，我觉得我是想要给大家一个积极向上的作用，所以我在镜头前面还是甚至还很开心的笑。”

李妮娜在国际奥委会第128届会议上作为申冬奥陈述人发表讲话 照片出自： 2015 Stanley Chou

第二次退役后，李妮娜成为北京申办冬奥会的形象大使，2015年7月31日，她作为申冬奥陈述人见证了难忘的历史时刻——国际奥委会主席巴赫先生揭晓北京申冬奥成功！

如今李妮娜在国家冬季运动管理中心经常组织一些雪上项目的推广活动，吸引更多的人参与到冰雪运动中来。“在我的后半生，我都会去用自己的力量去推广冰雪运动的发展，因为这是我钟爱的事业。”李妮娜说道。

2021年10月19日，李妮娜众多身份中又增加了一个——2022年北京冬奥会火种采集火炬手，前往雅典迎接火种。

在谈到这一独特经历时，李妮娜在接受Olympics.com的采访时说道：“2008年的时候，我只是作为一个普通的火炬手参与了一小段距离的火炬交接，但是这次是担任了重任来到希腊，来到雅典参与火种的交接仪式，我觉得这一时刻更加的神圣，并且北京2022年冬奥会是与我息息相关的，因为我本身曾经是一名冬季奥运会的运动员，那么现在也是在为冬季奥运会做工作，那么我觉得这对我来说更具有意义。”

征战过四届冬奥会之后，冬奥会对于李妮娜而言就像是回家一样。2022年北京冬奥会对她来说也成了名副其实的“回家”。家门口待客的她希望通过2022年北京冬奥会“能够让世界更加了解中国，认识中国冬季运动的这些优秀选手”。她开心的表示：“2022年北京冬奥会是在中国的农历春节期间进行，我希望大家能够到北京来感受中国年。另外在我希望全世界的运动员在中国能够更加的体现奥林匹克格言更快、更高、更强、更团结，让我们一起向未来。”

2021年10月19日李妮娜在2022年北京冬奥会圣火交接仪式现场接受Olympics.com采访

关于自由式滑雪空中技巧项目

自由式滑雪在1994年利勒哈默尔冬奥会上成为冬奥会正式竞赛运动项目之前曾经于1988年卡尔加里冬奥会和1992年阿尔贝维尔冬奥会上作为表演项目亮相过冬奥赛场。

1994年利勒哈默尔冬奥会自由式滑雪冬奥首秀中只设立两个竞赛项目，分别是雪上技巧和空中技巧（男子/女子）。发展至今，2022年北京冬奥会自由式滑雪的竞赛项目已经上升至七个：除空中技巧和雪上技巧外，还有障碍追逐、U型场地技巧、坡面障碍技巧、大跳台以及空中技巧混合团体赛。届时将会产生13套奖牌。

中国代表团自1994年冬奥会开始就派遣选手参加自由式滑雪项目的争夺。至今为止共斩获11枚奖牌，包括1金6银4铜。所有奖牌全部出自一个项目——空中技巧。

在这个项目上，徐囡囡在1998年长野冬奥会上为中国代表团摘得首枚奖牌，她在女子空中技巧项目上的银牌创造历史。

中国自由式滑雪队至今为止的第一枚、也是唯一一枚金牌出自2006年都灵冬奥会上，当时韩晓鹏赢得的男子空中技巧金牌为中国代表团实现了冬奥会雪上项目以及男子项目金牌零的突破。